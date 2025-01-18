Тисячі шоломів та бронежилетів: судитимуть підприємця, який продавав військову гуманітарку

Підприємство завезло в Україну 4,7 тисячі шоломів, 3 тисячі плит для бронежилетів та 1,7 тисячі бронежилетів як гуманітарну допомогу для Нацгвардії. Але "захист" не передали гвардійцям, а продавали в магазині.

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Досудове розслідування стосовно директора товариства, яке завозило в Україну шоломи та бронежилети під виглядом гуманітарної допомоги нібито для потреб Нацгвардії, але насправді реалізовувалося у магазині, завершено. Про це інформують в Бюро економічної безпеки.

Встановлено, що підозрюваний у травні — червні 2022 року під виглядом гуманітарної допомоги завіз на митну територію України 4,7 тис. захисних шоломів, 3 тис. балістичних плит до бронежилетів та 1,7 тис. бронежилетів. Аби отримати пільги на ввезення товарів військового призначення, підприємець надав митним органам підроблені гарантійні листи з неправдивою інформацією про кінцевого отримувача.

"Захист", за документами, призначався для військової частини Національної гвардії України, але фактично товар військового призначення незаконно продавали у спеціалізованому магазині у Києві та онлайн.

Під час обшуків в офісних й складських приміщеннях та магазині компанії було вилучено амуніцію загальною вартістю понад 40 млн гривень.

Також було встановлено, що під час продажу товарів підприємство ухилилося від сплати податків на понад 15 млн грн.

Директору товариства було повідомлено про підозру та обрано запобіжний захід у вигляд застави. Йому інкриміновано вчинення шахрайства з фінансовими ресурсами та порушення порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю. Наразі обвинувальний акт скеровано до суду для розгляду по суті.

Нагадаємо, наприкінці березня 2024 року стало відомо про військового Нацгвардії, який був вимушений їхати майже три години в тамбурі "Інтерсіті", бо його не пустили у середину вагона зі службовим собакою Ермі.

Як виявилося, згідно із правилами "Укрзалізниці" собак, вищих 45 см, взагалі заборонено перевозити у вагонах цього потяга, тому провідники, які пустили тварину у технічне приміщення, порушили правила перевезення.