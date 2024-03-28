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Воєнний фокус Російсько-українська війна

Боєць НГУ проїхав 2,5 години в тамбурі через службового собаку: що відомо (фото, відео)

Укрзалізниця, Нацгвардія, НГУ, Національна гвардія України, Ермі, Ермі НГУ, Ермі Нацгвардія, Ермі собака, службовий собака
Фото: Скриншот | Нацгвардієць зі своїм собакою проїхав майже три години в тамбурі

Волонтерка помітила, що військовий стоїть із речами та хвостатим супутником у тамбурі. Він пояснив, що не може зайти у вагон через правила "Укрзалізниці". У компанії та Нацгвардії прокоментували інцидент.

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В Україні військовий був змушений їхати майже три години в тамбурі, бо його не пустили у вагон зі службовим собакою. Деталями інциденту 27 березня поділилася волонтерка Дарія Бронська.

За її словами, чоловік у військовій формі всю поїздку простояв у тамбурі. На запитання, що сталося, захисник "тяжко видихнув" і відповів, що "не дозволяють".

Укрзалізниця, Нацгвардія, НГУ, Національна гвардія України, Ермі, Ермі НГУ, Ермі Нацгвардія, Ермі собака, службовий собака Fullscreen
Фото, опубліковане волонтеркою
Фото: Скриншот

"Я була в такому шоці, що навіть не стримала сліз… Людина, яка нас захищає, і службовий собака мають їхати понад 2,5 години в тамбурі", — поділилася українка.

Вона заявила, що розчарована в правилах "Укрзалізниці".

"Я їхала в новій електричці, де місця валом. Невже не знайдеться якогось кутка-місця хоча б біля полиці для валіз?! Я подорожувала по світу й багато де помічала, що тварина — друг людини та має доступ скрізь, куди потрібно власнику. Але на жаль, не в Україні", — додала Бронська.

У коментарях під публікацією уточнюють, що на фото — службовий собака Національної гвардії України Ермі. Він і його власник несли та несуть службу в Чернігові, виїжджають на службово-бойові завдання протягом усієї повномасштабної війни.

Укрзалізниця, Нацгвардія, НГУ, Національна гвардія України, Ермі, Ермі НГУ, Ермі Нацгвардія, Ермі собака, службовий собака Fullscreen
Коментарі під публікацією про інцидент
Фото: Скриншот

Реакція "Укрзалізниці"

Бронська опублікувала відповідь, яку отримала від пресслужби "Укрзалізниці" в особистому листуванні.

"Тварини, розмір яких не перевищує 45 см у холці, можуть подорожувати залізницею за умови наявності переноски, вона має бути при собі. Ми розуміємо, тваринкам некомфортно весь час сидіти в переносці, тому провідники та стюарди не так суворо контролюють, чи перебуває ваш улюбленець під час поїздки в переносці", — йдеться в повідомленні.

У перевізника запевнили, що раді пасажирам із улюбленцями, але за умови дотримання правил.

"Ми усвідомлюємо, що правила вже застарілі, наразі команда працює над їх оновленням", — зазначили в "Укрзалізниці".

Термінів оновлення пресслужба не вказала, зазначивши, що це "досить складний і тривалий процес". Дівчину запевнили, що низку пропозицій із огляду на досвід іноземних залізниць розглянуть фахівці "найближчим часом".

Укрзалізниця, Нацгвардія, НГУ, Національна гвардія України, Ермі, Ермі НГУ, Ермі Нацгвардія, Ермі собака, службовий собака Fullscreen
Листування волонтерки з "Укрзалізницею"
Фото: Скриншот

Також пресслужба "Укрзалізниці" опублікувала коментар щодо ситуації на сторінці в соцмережах.

У компанії нагадали, що з початку повномасштабної війни евакуювали понад 120 тисяч тварин, і про правила не йшлося. Однак зараз працівники керуються чинними правилами перевезень тварин, і їх дотримання обов’язкове для всіх.

"Наші працівники шанують захисників і знають, як їм важливо бути вдома чи деінде вчасно, тому всупереч вузьким нормам правил знайшли можливість допустити пасажира-військового зі своїм вихованцем на борт потяга", — зазначила пресслужба.

Укрзалізниця, Нацгвардія, НГУ, Національна гвардія України, Ермі, Ермі НГУ, Ермі Нацгвардія, Ермі собака, службовий собака Fullscreen
Публікація в соцмережах "Укрзалізниці"
Фото: Скриншот
Укрзалізниця, Нацгвардія, НГУ, Національна гвардія України, Ермі, Ермі НГУ, Ермі Нацгвардія, Ермі собака, службовий собака Fullscreen
Публікація в соцмережах "Укрзалізниці"
Фото: Скриншот

В "Укрзалізниці" порекомендували для "уникнення непорозумінь" ознайомитися з правилами.

Укрзалізниця, Нацгвардія, НГУ, Національна гвардія України, Ермі, Ермі НГУ, Ермі Нацгвардія, Ермі собака, службовий собака Fullscreen
Публікація в соцмережах "Укрзалізниці"
Фото: Скриншот

Реакція Нацгвардії

Речник НГУ Руслан Музичук у коментарі hromadske розповів, що формування має спецтранспорт — вагони й автомобілі, призначені для перевезення собак. Вони призначені для того, щоб уникати подібних інцидентів.

За словами Музичука, військовий сам сказав провіднику, що їхатиме в тамбурі через заборону на проїзд зі службовим собакою. В пресслужбі Нацгвардії вважають питання правил перевезення тварин радше цивільним, ніж військовим.

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