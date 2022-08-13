Службовий собака Ельма подолала мінні поля, щоб повернутися до прикордонників (відео)

Вівчарка злякалася російського обстрілу і втекла у посадку, де пролунав вибух, але прибігла до своїх товаришів через дві доби.

Службовий собака на прізвисько Ельза подолав мінні поля під Маріуполем і повернувся до свого напарника-прикордонника. Такою історією Державна прикордонна служба поділилася на офіційному каналі Telegram.

Ельма та Денис охороняють українські кордони вже понад шість років, і на початку російського вторгнення, 24 лютого, вони несли службу на позиціях неподалік Маріуполя. Прикордонники закріпилися, зайняли сектор та приготувалися до зустрічі із противником. Під час одного з обстрілів собака злякалася і втекла. Військовослужбовці спостерігали через тепловізор за ворогами і помітили з їхнього боку рух — Ельма забігла в лісосмугу, де спочатку спрацювала сигнальна ракета, а потім пролунав вибух.

"Всі подумали, що собачка загинула. У мене теж був стан дуже пригнічений, хвилювався — не було можливості вийти з позиції, щоб пошукати", — поділився Денис.

Через дві доби ведення бойових дій товариші по службі знову передали йому по рації про рух з боку посадки. Це Ельма пробігла через заміновану територію та повернулася до своїх товаришів.

"Я знав, що вона мене знайде, відчував. Пройшовши через усі мінні поля, вона повернулася до мене. Було дуже радісне хвилювання, що ми продовжуємо свій бойовий шлях разом", — поділився Денис.

Прикордонник разом із собакою вірять у перемогу України над агресором та вже будують спільні плани. Після закінчення війни Денис збирається поїхати відпочити у звільненому Криму, відвідати Ялту, викупатися у Чорному морі.

Раніше бійці Нацгвардії дали притулок службовій вівчарці, яку окупанти покинули під час відступу під Миколаєвом. Собаку виходили, взяли на службу та навчили командам українською мовою, вона виявилася дуже здатною.

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