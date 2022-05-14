Вивчив українську: трофейна вівчарка розпочне службу в Нацгвардії

Щоб вивчити команди українською, собаці знадобилося менш як місяць.

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Трирічна бельгійська вівчарка на прізвисько Макс, яку військові Россгвардії кинули під час відступу з окупованого села Новоодеського району Миколаївської області, а бійці Нацгвардії взяли під свою опіку, вже вивчила команди українською мовою і незабаром приступить до служби. Про це в коментарі виданню "Сьогодні" розповів голова Миколаївської обласної громадської організації зі сприяння обороні України.

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"Собака розумна, чудова. До своїх обов'язків приступить зовсім скоро. Щодо команд українською мовою — їх дублюють жестом і голосом. Тобто, пес прийняв українську мову і почав її розуміти", — повідомив він.

До того, як опинитися в Нацгвардії, пес деякий час жив у родині місцевої жительки Валентини Бойдиш в одному вольєрі з її вівчаркою на прізвисько Сіма. Вона називала його Баксом, але пізніше військові перейменували його на Макса.

Шутяк розповів, що спочатку російські окупанти мали близько п'яти службових собак, які після розгрому ЗС РФ розбіглися. Жителька звільненого села протягом кількох тижнів зуміла підгодувати тварину, завдяки чому вона довірилася людині, а потім потрапила до військових Нацгвардії. За його словами, дійшло до того, що Валентині пропонували гроші за собаку, від 15 тис. грн, і навіть погрожували.

[ + – ] Макс менш ніж за місяць вивчив команди українською мовою Фото: Facebook

"Довелося втрутитися мені. Тепер ця вівчарка захищає Миколаївську область", — додав Шутяк.

Макс закріплений за бійцем із позивним "Ріддік".

"Цю собаку закріпили за мною. Пес дуже хороший для дресирування, один з найкращих. Базові команди він всі знає на затримання. Згодом пес звикає, розуміє, що я не несу для нього жодної небезпеки, і він приручається. З перших днів прийняв, не було в нього агресії", — розповідав "Ріддік" у коментарі "Суспільному".

Наразі батальйон Макса ще в резерві, до роботи пес приступить на днях.

Нагадаємо, під час російської агресії в Україні з'явилося чимало тварин, які вже стали справжніми символами цієї війни. Серед них — пес-сапер Патрон, кішка Шафа та інші.