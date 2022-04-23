Кинули під Миколаєвом. Нацгвардія дала притулок вівчарці окупантів: тепер захищає Україну

Поки пес відгукується на команди лише російською мовою, проте кінологи Нацгвардії вже переучують його українською.

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У Миколаївській області бійці Національної гвардії прийняли до своїх лав бельгійську вівчарку, яку російські силовики покинули під час відступу. Про це у Facebook розповіла пресслужба 19 Миколаївського полку охорони громадського порядку.

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Собаку на прізвисько Макс в окуповане село на території Миколаївської області привезли співробітники Росгвардії. Коли українська армія вибила окупантів, кілька службових тварин розбіглися по окрузі. Місцева родина дала притулок Максу, а потім передала військовим.

[ + – ] Бойова вівчарка Макс Фото: Facebook

"Почав прибігати, ось стане і дивиться у двір. Я почала в каструльці їсти виносити. Ось бігав, а потім перестрибнув і прямо у двір зайшов до мене і до кухні за мною зайшов. Ось так і залишився", — повідомила "Суспільному" Валентина Бойдиш із Новоодеського району.

Нацгвардійці звернули увагу на нашийник із камуфляжем ЗС РФ та написом "5.45 "Захисник", який був одягнений на пса. Вони з'ясували, що такі російське підприємство "К9" виготовляє для підрозділів спеціальних собак.

[ + – ] Нашийник, знятий із Макса Фото: Суспільне

"Ми дуже вдячні сім'ї, перед якою питання — передати собаку українським військовим або продати за кругленьку суму, як їм пропонували, — не стояло взагалі! Тепер Макс нестиме службу на правильній стороні, захищатиме Україну та гризтиме російські дупи", — розповів співробітник Нацгвардії Дмитро.

Валентина Бойдиш зізналася, що після розміщення посту в соцмережах люди неодноразово пропонували їй продати вівчарку. Найскромнішою виявилася пропозиція на суму 15 тисяч грн.

[ + – ] Валентина Бойдиш зі своїм домашнім собакою Сімою Фото: Суспільне

Зараз із Максом працює кінолог Нацгвардії з позивним "Ріддік". За його словами, бельгійська вівчарка віком близько трьох років перебуває в чудовій фізичній формі та навчена росіянами.

"Поки що він розуміє команди лише мовою окупантів, але заняття з української мови вже розпочалися", — заявив кінолог.

[ + – ] Пес Макс із кінологом Нацгвардії Фото: Facebook

В інтерв'ю "Суспільному" Ріддік розповів, що Макс прийняв його з перших днів і не виявляв агресії. Тварина дуже добре піддається дресируванню та виконує команди із затримання людей.

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