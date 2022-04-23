Бросили под Николаевом. Нацгвардия приютила овчарку оккупантов: теперь защищает Украину

Пока пес отзывается на команды только на русском языке, однако кинологи Нацгвардии уже переучивают его на украинский.

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В Николаевской области бойцы Национальной гвардии приняли в свои ряды бельгийскую овчарку, которую российские силовики бросили во время отступления. Об этом в Facebook рассказала пресс-служба 19 Николаевского полка охраны общественного порядка.

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Собаку по кличке Макс в оккупированное село на территории Николаевской области привезли сотрудники Росгвардии. Когда украинская армия выбила оккупантов, несколько служебных животных разбежались по округе. Местная семья приютила Макса, а затем передала военным.

[ + – ] Боевая овчарка Макс Фото: Facebook

"Начал прибегать, вот станет и смотрит во двор. Я начала в кастрюльке есть выносить. Вот бегал, а потом перепрыгнул и прямо во двор зашел ко мне, и в кухню за мной зашел. Вот так и остался", – сообщила "Суcпільному" Валентина Бойдыш из Новоодесского района.

Нацгвардейцы обратили внимание на ошейник с камуфляжем ВС РФ и надписью "5.45 "Защитник", который бал надет на пса. Они выяснили, что такие российское предприятие "К9" изготавливает для подразделений специальных собак.

[ + – ] Ошейник, снятый с Макса Фото: Суспільне

"Мы очень благодарны семье, перед которой вопрос – передать собаку украинским военным или продать за кругленькую сумму, как им предлагали, – не стоял вообще! Теперь Макс будет нести службу на правильной стороне, защищать Украину и грызть русские задницы", – рассказал сотрудник Нацгвардии Дмитрий.

Валентина Бойдыш призналась, что после размещения поста в соцсетях люди неоднократно предлагали ей продать овчарку. Самым скромным оказалось предложение на сумму 15 тысяч грн.

[ + – ] Валентина Бойдыш со своей домашней собакой Симой Фото: Суспільне

Сейчас с Максом работает кинолог Нацгвардии с позывным "Риддик". По его словам, бельгийская овчарка возрастом около трех лет находится в прекрасной физической форме и обучена россиянами.

"Пока что он понимает команды только на языке оккупантов, но занятия по украинскому языку уже начались", — заявил кинолог.

[ + – ] Пес Макс c кинологом Нацгвардии Фото: Facebook

В интервью "Суспільному" Риддик рассказал, что Макс принял его с первых дней и не проявлял агрессии. Животное очень хорошо поддается дрессировке и выполняет команды по задержанию людей.

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