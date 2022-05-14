Выучил украинский: трофейная овчарка приступит к службе в Нацгвардии

Чтобы выучить команды на украинском языке, собаке понадобилось меньше месяца.

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Трехлетняя бельгийская овчарка по кличке Макс, которую военные Россгвардии бросили во время отступления из оккупированного села Новоодесского района Николаевской области, а бойцы Нацгвардии взяли под свою опеку, уже выучила команды на украинском языке и скоро приступит к службе. Об этом в комментарии изданию "Сегодня" рассказал глава Николаевской областной общественно организации по содействию обороне Украине.

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"Собака умная, отличная. К своим обязанностям приступит совсем скоро. Что касается команд на украинском языке – они дублируются жестом и голосом. Другими словами, пес принял украинский язык и начал его понимать", – сообщил он.

До того, как оказаться в Нацгвардии, пес некоторое время жил в семье местной жительницы Валентины Бойдыш в одном вольере с ее овчаркой по кличке Сима. Она называла его Баксом, однако позже военные переименовали его в Макса.

Шутяк рассказал, что изначально у российских оккупантов было около пяти служебных собак, которые после разгрома ВС РФ разбежались. Жительница освобожденного села на протяжении пары недель сумела прикормить животное, благодаря чему оно доверилось человеку, а затем попало военным Нацгвардии. По его словам, дошло до того, что Валентине предлагали деньги за собаку, от 15 тыс. грн, и даже угрожали.

[ + – ] Макс менее чем за месяц выучил команды на украинском языке Фото: Facebook

"Пришлось вмешаться мне. Теперь эта овчарка защищает Николаевскую область", – добавил Шутяк.

Макс закреплен за бойцом с позывным "Риддик".

"Данную собаку закрепили за мной. Пес очень хорош для дрессировки, один из лучших. Базовые команды он все знает на задержание. Со временем пес привыкает, понимает, что я не несу для него никакой опасности, и он приручается. С первых дней принял, не было у него агрессии", – рассказывал "Риддик" в комментарии "Суспільному".

Сейчас батальон Макса еще в резерве, к работе пес приступит на днях.

Напомним, во время российской агрессии в Украине появилось немало животных, которые уже стали настоящими символами этой войны. Среди них – пес-сапер Патрон, кошка Шафа и другие.