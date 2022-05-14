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Военный Фокус Российско-украинская война

Выучил украинский: трофейная овчарка приступит к службе в Нацгвардии

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Макс
Фото: Скриншот | "Риддик" и его новый подопечный Макс

Чтобы выучить команды на украинском языке, собаке понадобилось меньше месяца.

Трехлетняя бельгийская овчарка по кличке Макс, которую военные Россгвардии бросили во время отступления из оккупированного села Новоодесского района Николаевской области, а бойцы Нацгвардии взяли под свою опеку, уже выучила команды на украинском языке и скоро приступит к службе. Об этом в комментарии изданию "Сегодня" рассказал глава Николаевской областной общественно организации по содействию обороне Украине.

"Собака умная, отличная. К своим обязанностям приступит совсем скоро. Что касается команд на украинском языке – они дублируются жестом и голосом. Другими словами, пес принял украинский язык и начал его понимать", – сообщил он.

До того, как оказаться в Нацгвардии, пес некоторое время жил в семье местной жительницы Валентины Бойдыш в одном вольере с ее овчаркой по кличке Сима. Она называла его Баксом, однако позже военные переименовали его в Макса.

Шутяк рассказал, что изначально у российских оккупантов было около пяти служебных собак, которые после разгрома ВС РФ разбежались. Жительница освобожденного села на протяжении пары недель сумела прикормить животное, благодаря чему оно доверилось человеку, а затем попало военным Нацгвардии. По его словам, дошло до того, что Валентине предлагали деньги за собаку, от 15 тыс. грн, и даже угрожали.

макс
Макс менее чем за месяц выучил команды на украинском языке
Фото: Facebook

"Пришлось вмешаться мне. Теперь эта овчарка защищает Николаевскую область", – добавил Шутяк.

Макс закреплен за бойцом с позывным "Риддик".

"Данную собаку закрепили за мной. Пес очень хорош для дрессировки, один из лучших. Базовые команды он все знает на задержание. Со временем пес привыкает, понимает, что я не несу для него никакой опасности, и он приручается. С первых дней принял, не было у него агрессии", – рассказывал "Риддик" в комментарии "Суспільному".

Сейчас батальон Макса еще в резерве, к работе пес приступит на днях.

Напомним, во время российской агрессии в Украине появилось немало животных, которые уже стали настоящими символами этой войны. Среди них – пес-сапер Патрон, кошка Шафа и другие.