Служебная собака Эльма преодолела минные поля, чтобы вернуться к пограничникам (видео)

Овчарка испугалась российского обстрела и сбежала в посадку, где раздался взрыв, но прибежала к своим товарищам через двое суток.

Служебная собака по кличке Эльза преодолела минные поля под Мариуполем и вернулась к своему напарнику-пограничнику. Такой историей Государственная пограничная служба поделилась на официальном канале в Telegram.

Эльма и Денис охраняют украинские границы уже более шести лет, и в начале российского вторжения, 24 февраля, они несли службу на позициях неподалеку от Мариуполя. Пограничники закрепились, заняли сектор и приготовились к встрече с противником. Во время одного из обстрелов собака испугалась и убежала. Военнослужащие наблюдали через тепловизор за врагами и заметили с их стороны движение — Эльма забежала в лесопосадочную полосу, где сначала сработала сигнальная ракета, а затем раздался взрыв.

"Все подумали, что собачка погибла. У мене тоже было состояние очень подавленное, волновался — не было возможности выйти с позиции, чтобы поискать", — поделился Денис.

Спустя двое суток ведения боевых действий сослуживцы снова передали ему по рации о движении со стороны посадки. Это Эльма пробежала через заминированную территорию и вернулась к своим товарищам.

"Я знал, что она меня найдет, чувствовал. Пройдя через все минные поля, она вернулась ко мне. Было очень радостное волнение, что мы продолжаем свой боевой путь вместе", — поделился Денис.

Пограничник вместе с собакой верят в победу Украины над агрессором и уже строят совместные планы. После окончания войны Денис собирается поехать отдохнуть в освобожденном Крыму, посетить Ялту, искупаться в Черном море.

Ранее бойцы Нацгвардии приютили служебную овчарку, которую оккупанты бросили во время отступления под Николаевом. Собаку выходили, взяли на службу и обучили командам на украинском языке, она оказалась очень способной.

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