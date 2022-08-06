"Почувствовал": двойник пса Патрона спас жизнь хозяйке во время обстрела ТЦ в Кременчуге

Раньше Федор любил гулять рядом с "Амстором", но в день атаки увел Ольгу Хлебутину подальше от опасности.

Джек-рассел-терьер по кличке Федор спас жизнь хозяйке Ольге Хлебутиной во время обстрела торгового центра "Амстор" в Кременчуге. Историю героического питомца разместили на странице пса Патрона в Instagram.

Федор любит подолгу гулять вместе со своей хозяйкой Ольгой Хлебутиной, у них есть привычный маршрут, который пролегает мимо "Амстора". 27 июня они тоже вышли на прогулку, но за несколько минут до ракетных ударов песик будто почувствовал неладное и потянул украинку подальше от торгового центра.

"Мы после моей работы всегда идем в парк гулять (вечером еще). Но в этот день он почему-то из подъезда потащил меня в другую сторону, противоположную взрывам. "Тю", — подумала я, но прогулка для него, а не для меня, туда-так туда. Зашли за дом, и начались взрывы", — поделилась Ольга Хлебутина.

Ниже пес Патрон сообщил, что героизм никак не связан с породой, и пообещал рассказать о других подвигах собак. Команда изучила истории о других четвероногих героях и обратила внимание, что среди особенно много беспородых песиков.

27 июня российские войска нанесли ракетный удар по ТЦ "Амстор" в Кременчуге Полтавской области, в результате взрывов погибли 22 человека. Как выяснилось, россияне запустили две ракеты две ракеты Х-22 с бомбардировщиков Ту-22, которые поднялись в воздух с аэродрома в Калужской области. Одна ракета попала в торговый центр, а вторая — стадион.

Позже спасатели сообщили, что ТРЦ "Амстор" полностью уничтожен после обстрела в Кременчуге. После взрывов начался сильный пожар, охвативший более 10 тысяч квадратных метров.

В Минобороны РФ заявили, будто атаковали в Кременчуге ангар с оружием, а торговый центр "Амстор" не работал. По их версии, пожар начался в результате детонации боеприпасов, полученных Украиной от западных партнеров.