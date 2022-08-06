"Відчув": двійник пса Патрона врятував життя господині під час обстрілу ТЦ у Кременчуці

Раніше Федір любив гуляти поряд з "Амстором", але в день атаки повів Ольгу Хлебутіну подалі від небезпеки.

Джек-рассел-тер'єр на прізвисько Федір врятував життя господині Ользі Хлебутінійя під час обстрілу торговельного центру "Амстор" у Кременчуці. Історію героїчного вихованця розмістили на сторінці пса Патрона в Instagram.

Федір любить довго гуляти разом зі своєю господаркою Ольгою Хлебутіною, у них є звичний маршрут, який пролягає повз "Амстор". 27 червня вони теж вийшли на прогулянку, але за кілька хвилин до ракетних ударів песик ніби відчув щось недобре і потягнув українку подалі від торгового центру.

"Ми після моєї роботи завжди йдемо в парк гуляти (ввечері ще). Але цього дня він чомусь з під'їзду потягнув мене в інший бік, протилежний вибухам. "Тю", — подумала я, але прогулянка для нього, а не для мене, туди то туди. Зайшли за будинок, і почалися вибухи", — поділилася Ольга Хлебутіна.

Нижче пес Патрон повідомив, що героїзм ніяк не пов'язаний із породою, і пообіцяв розповісти про інші подвиги собак. Команда вивчила історії про інших чотирилапих героїв і звернула увагу, що серед особливо багато безпородних песиків.

27 червня російські війська завдали ракетного удару по ТЦ "Амстор" у Кременчуці Полтавської області, внаслідок вибухів загинули 22 особи. Як з'ясувалося, росіяни запустили дві ракети — дві ракети Х-22 з бомбардувальників Ту-22, які піднялися в повітря з аеродрому в Калузькій області. Одна ракета поцілила у торговий центр, а друга — в стадіон.

Пізніше рятувальники повідомили, що ТРЦ "Амстор" повністю знищено після обстрілу у Кременчуці. Після вибухів почалася сильна пожежа, яка охопила понад 10 тисяч квадратних метрів.

У Міноборони РФ заявили, що атакували в Кременчуці ангар зі зброєю, а торговий центр "Амстор" не працював. За їхньою версією, пожежа розпочалася внаслідок детонації боєприпасів, отриманих Україною від західних партнерів.