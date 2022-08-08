Украинцы рассказали, как домашние животные спасают их от смерти в войне с Россией

Благодаря животным, их хозяева остались живыми и невредимыми.

Домашние питомцы чувствуют приближение опасности, и украинцы в очередной раз подтвердили это, рассказав истории поведения своих котов и собак в дни масштабных обстрелов и атак на их города. Все рассказы появились на странице пса Патрона под историей о джек-рассел-терьере по кличке Федор, который спас хозяйку Ольгу Хлеботину из Кременчуга, уведя ее подальше от опасного места рядом с торговым центром "Амстор" во время традиционной прогулки 27 июня. Тогда в результате попадания крылатой ракеты в здание погибли 22 человека.

[ + – ] Ольга Хлеботина и ее Федя Фото: Патрон/Instagram

Так, землячка Ольги поделилась историей о том, как ее кот перед прилетом был очень взволнован. Он терся о ноги, мяукал и вообще вел себя не так, как обычною Более того, животное не хотело выходить на улицу, хотя обычно любит сопровождать свою хозяйку на улицу.

"После БАХ я все поняла. Он терся, словно не пускал на улицу. Теперь буду более внимательна к своему любимцу", – поделилась она.

Жительница Харькова тоже оставила свой комментарий о предчувствии ее животным большой беды:

"Наш котик еще за 3-4 месяца до войны стал бегать по ночам около 4-5 утра прятаться под ванну, в уголке, всегда в одно и то же время. Потом мы поняли, что для него это было самое безопасное место в квартире. Салтовка, Харьков. Он тоже предчувствовал, пытался показать, мы не понимали, да и вообще не верили, что будет война. Какой нормальный, радующийся жизни, человек хочет войны? Да будет мир".

"Моя совершенно бесподобная кошка-долгожительница (почтенная дама 18) перед прилетами в наш город идет в шкаф медитировать. Ровно за день-два. И все тревоги пересиживает с нами в коридоре. Такая прогнозистка)", – рассказывает Наталия Полихун.

"Собачья чуйка работает лучше разведки. Наша Баффи знала, что война начнется. В ночь на 24 февраля она так выла и кричала. А в 5 утра в окне мы уже видели взрывы. Ночью я спала хорошо, потому что мы были к этому готовы. И когда собака предупредила, я подумала, ок чемодан собран, надо выспаться перед войной", – делится еще одна подписчица Патрона.

"Лабрадор из Угледара вывел всю свою семью( муж жена их дочь и бабушка) на прогулку подальше от дома. В дом попала ракета( так они и эвакуировались в наш город Запорожье и теперь мои соседи) Запорожские зоозащитники обеспечили пса кормом, а его семья любовью и благодарностью за спасение их жизней) Патрон, у нас много четырехлапых героев)", – добавила пользователь Катя Воронекова.

Напомним, какие животные стали символами этой войны, и чем пес Патрон повеселил своих подписчиков.