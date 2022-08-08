Українці розповіли, як домашні тварини рятують їх від смерті у війні з Росією

Завдяки тваринам, їхні господарі залишилися живими та неушкодженими.

Домашні вихованці відчувають наближення небезпеки, і українці вкотре підтвердили це, розповівши історії поведінки своїх котів та собак у дні масштабних обстрілів та атак на їхні міста. Всі розповіді з'явилися на сторінці пса Патрона під історією про джек-рассел-тер'єра на прізвисько Федір, який врятував господиню Ольгу Хлебутіну з Кременчука, відвівши її подалі від небезпечного місця поряд з торговим центром "Амстор" під час традиційної прогулянки 27 червня. Тоді внаслідок попадання крилатої ракети до будівлі загинули 22 особи.

[ + – ] Ольга Хлебутіна та її Федя Фото: Патрон/Instagram

Так, землячка Ольги поділилася історією про те, як її кіт перед прильотом був дуже схвильований. До того ж, тварина не хотіла виходити на вулицю, хоча зазвичай любить супроводжувати свою господиню.

"Після БАХ я все зрозуміла. Він терся, ніби не пускав на вулицю. Тепер буду уважніша до свого улюбленця", — поділилася вона.

Мешканка Харкова теж залишила свій коментар про передчуття її тваринами великого лиха:

"Наш котик ще за 3-4 місяці до війни став бігати ночами близько 4-5 ранку ховатися під ванну, в куточку, завжди в один і той же час. Потім ми зрозуміли, що для нього це було найбезпечніше місце в квартирі. Салтівка, Харків. Він теж передчував, намагався показати, ми не розуміли, та й взагалі не вірили, що буде війна. Яка нормальна людина, яка радіє життю, хоче війни? Хай буде мир".

"Моя абсолютно незрівнянна кішка-довгожителька (поважній пані 18) перед прильотами в наше місто йде в шафу медитувати. Рівно за день-два. І всі тривоги пересиджує з нами в коридорі. Така прогнозистка", — розповідає Наталія Поліхун.

"Собача чуйка працює краще за розвідку. Наша Баффі знала, що почнеться війна. У ніч на 24 лютого вона так вила і кричала. А о 5 ранку у вікні ми вже бачили вибухи. Вночі я спала добре, бо ми були до цього готові. І коли собака попередила, я подумала, що валізу зібрано, треба виспатися перед війною", — ділиться ще одна підписниця Патрона.

"Лабрадор з Вугледару вивів всю свою сім'ю (чоловік, дружина, їхня дочка і бабуся) на прогулянку подалі від дому. У будинок поцілила ракета (так вони і евакуювалися в наше місто Запоріжжя і тепер мої сусіди) Запорізькі зоозахисники забезпечили пса кормом, а його родина любов'ю і подякою за порятунок їхніх життів) Патрон, у нас багато чотирилапих героїв)", — додала користувачка Катя Воронекова.

Нагадаємо, які тварини стали символами цієї війни, і чим пес Патрон порадував своїх підписників.