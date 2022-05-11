У Мережу потрапило фото, на якому пес Патрон задивився на жіночі ноги

Патрон, якому 2,5 роки, продовжує підкорювати не лише українців, а й увесь світ.

Ми . Ми з України З першого дня війни Фокус ні на хвилину не припиняв роботу. Наша команда вважає своїм обов'язком інформувати читача про те, що відбувається, збирати й аналізувати факти, протистояти ворожій пропаганді. Сьогодні Фокус потребує вашої підтримки, щоб продовжувати свою місію. Дякуємо за те, що ви з нами. Підтримати

Знаменитий пес-сапер Патрон, який активно займається розмінуванням територій у Чернігівській області разом зі співробітниками ГУ ДСНС регіону, нещодавно отримав медаль від президента Володимира Зеленського та погавкав на прем'єр-міністра Канади Джастіна Трюдо. Фото та відео церемонії облетіли всі вітчизняні та навіть світові ЗМІ.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій. Підписатись

Проте були й інші кадри, які в перші кілька днів у пресу не потрапили. Так, фотограф Віктор Чеппель опублікував на своїй сторінці у Facebook світлину Патрона, який сидить під стільцем свого господаря Михайла Ільєва та дивиться на жіночі ноги в туфлях на високих підборах.

"Кожен із нас трохи Патрон", — підписав світлину автор.

Фото: Cheppel Volodymyr/Facebook

Зазначимо, що фотографією собаки поділився на своїй сторінці у Twitter і сам Джастін Трюдо.

"Зустріч з Патроном. Він уже допоміг українським силам виявити понад 200 вибухових речовин, а також знайомить дітей з мінами. Днями президент @ZelenskyyUa нагородив його та його власника за все, що вони зробили, і за все, що вони продовжують робити", — підписав він знімок.

"Як і Патрон, ми розуміємо важливість розмінування. Минулими вихідними ми оголосили про виділення фінансування, щоб допомогти Україні з мінними картами, підвищити обізнаність і якнайшвидше провести розмінування", — написав він у наступному твіті.

Зазначимо, що не лише Патрон, а й кілька інших тварин стали справжніми символами героїчного протистояння українського народу російської агресії. Зокрема, це кішка Шафа, на яку претендують уже 12 осіб, кіт Фенікс із Київської області, ротвейлер Габріелла та кіт Степан із Харкова.