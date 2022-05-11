В Сеть попало фото, на котором пес Патрон засмотрелся на женские ноги

Патрон, которому 2,5 года, продолжает покорять не только украинцев, но и весь мир.

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Знаменитый пес-сапер Патрон, который активно занимается разминированием территорий в Черниговской области вместе с сотрудниками ГУ ГСЧС региона, недавно получил медаль от президента Владимира Зеленского и облаял премьер-министра Канады Джастина Трюдо. Фото и видео церемонии облетели все отечественные и даже мировые СМИ.

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Однако были и другие кадры, которые в первые пару дней в прессу не попали. Так, фотограф Виктор Чеппель опубликовал на своей странице в Facebook снимок Патрона, который сидит под стулом своего хозяина Михаила Ильева и смотрит на женские ноги в туфлях на высоком каблуке.

"Каждый из нас немного Патрон", – подписал снимок автор.

Фото: Cheppel Volodymyr/Facebook

Отметим, что фотографией пса поделился на своей странице в Twitter и сам Джастин Трюдо.

"Встреча с Патроном. Он уже помог украинским силам обнаружить более 200 взрывчатых веществ, а также знакомит детей с минами. На днях президент @ZelenskyyUa наградил его и его владельца за все, что они сделали, и за все, что они продолжают делать", – подписал он снимок.

"Как и Патрон, мы понимаем важность разминирования. В минувшие выходные мы объявили о выделении финансирования, чтобы помочь Украине с минными картами, повысить осведомленность и как можно быстрее провести разминирование", – написал он в следующем твите.

Отметим, что не только Патрон, но и несколько других животных стали настоящими символами героического противостояния украинского народа российской агрессии. В частности, это кошка Шафа, на которую претендуют уже 12 человек, кот Феникс из Киевской области, ротвейлер Габриэлла и кот Степан из Харькова.