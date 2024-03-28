"9 із 10": нардеп заявив, що у ЗСУ є проблеми з казино, військовий йому відповів

За словами народного депутата Олексія Гончаренка, військові, замість того, щоб інвестувати зароблені гроші в житло, програють їх у казино. Командир відділення 24-ї ОШБ ЗСУ "Айдар" Станіслав Бунятов заперечив, що такими проблемами страждають тільки "тилові" військові від нудьги.

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Народний депутат від фракції "Європейська солідарність" Олексій Гончаренко заявив, що в українському війську існують серйозні проблеми з гемблінгом і беттінгом — нібито 9 із 10 бійців страждають на залежність від азартних ігор. Про це нардеп написав у своєму Telegram-каналі.

"Із 10 солдатів на передовій мають проблеми з казино або беттінгом. Гроші програються. Потім беруть кредити. І так по колу. Це проблема яка ПРЯМО ЗАРАЗ знищує моральний стан військових. Але крім цього вона створює проблему і на ПОТІМ", — пише Гончаренко.

Нардеп зазначив, що гроші, програні в азартні ігри, ведуть до боргів і труднощів у майбутньому: "Людина пробула рік-два на передовій. Отримувала там умовно від 60 до 150 тисяч гривень... Замість того, щоб купити житло, інвестувати або просто відкласти гроші, — усе програла".

Пропоновані нардепом рішення включають заборону азартних ігор для військовослужбовців та активізацію програми "єОселя" для забезпечення житлом. Нардеп запропонував стимулювати фінансову дисципліну через надання можливості інвестування в житло: "Це буде зрозуміла, чітка і не корупційна система... Потім повернувся в цивільне життя і є квартира — її можна буде здати та отримувати якісь гроші щомісяця і вже плюс."

Що кажуть військові — надумана проблема чи реальна психологічна розрядка

Командир відділення 24-ї ОШБ ЗСУ "Айдар" Станіслав Бунятов із позивним "Осман" заявив, що дані, якими оперує Гончаренко, є неправдивими.

"У мене мужики служать у батальйоні, а не клоуни," — заявив боєць. "Не знаю, звідки в цього ідіота така статистика, от хоч убийте... НЕ ЗНАЮ".

При цьому Бунятов не заперечує самого факту проблеми. За його словами, ті, хто програють зарплату в казино — це, як правило, військові, які служать у тилу. Він переконаний, що вони це роблять від нудьги. При цьому серед бойових підрозділів такі випадки — рідкість: "І тільки поодинокі випадки були з бойовими пацанами, яким ми швидко вправляли мозок, шляхом примусового перерахування ЗП на картку дружини або матері".

Іншої думки дотримується командир відділення БПЛА в 59-й ОМПБр ЗСУ Павло Петриченко. На його думку, військовослужбовці, які вже третій рік перебувають далеко від своїх родин, не маючи змоги нормально відпочити та перебуваючи в умовах постійного стресу, є психологічно вразливими.

"Непоодинокими є випадки, коли ігрозалежні військовослужбовці витрачають на ігри все своє грошове забезпечення та беруть мікрокредити, цим заводячи себе та свої сім'ї в "боргову яму", або ж здають у ломбарди дрони та тепловізори", — розповів військовий.

Петриченко вважає, що гральний бізнес "користується такою вразливістю навмисне спрямовуючи свою рекламу на військовослужбовців". Водночас, за його словами, у рекламі використовується символіка ЗСУ, а самі онлайн-казино і "відбілюють" свою діяльність пожертвами на ЗСУ.

Військовий надіслав петицію, де виклав такі вимоги:

Заборона азартних ігор для військовослужбовців під час воєнного стану. Заборона використання символіки ЗСУ в рекламі азартних ігор. Заборона співпраці благодійних фондів з учасниками грального ринку. Заборона прийняття ломбардами дронів та іншого обладнання подвійного призначення. Зобов'язання інтернет-провайдерів і мобільних операторів блокувати нелегальні казино.

За його словами, його петицію відхилили через невідповідності.

Що таке гемблінг і беттінг

Гемблінг охоплює різні форми азартних розваг, як-от казино, лотереї, ігрові автомати, а також найпопулярнішу форму, що містить у собі всі перераховані вище ігри, — онлайн-казино, де учасники ставлять гроші на випадковий результат із метою виграшу. За даними Нацбанку України, 2023 року оборот грального бізнесу становив 12-15 млрд грн на місяць, що означає, що українці щодня витрачали в онлайн-казино приблизно 400 млн грн.

Залежність від азартних ігор називають лудоманією. В Україні діє Реєстр осіб з обмеженим доступом до гральних закладів та участю в азартних іграх, відомий як "Реєстр лудоманів". За даними Комісії з регулювання азартних ігор і лотерей (КРАІЛ) на початок 2024 року, за три роки існування до переліку було включено 3871 особу.

За даними першого заступника керівника комітету Верховної Ради з фінансів, податкової та митної політики Ярослава Железняка, гральний бізнес за 2023 рік сплатив понад 10 млрд грн податків. Водночас загальний оборот грального бізнесу зріс майже в 15 разів на рік і досяг 207 млрд грн.

Нагадаємо, службовець 1-ї танкової бригади з позивним "Фізрук" розповів, що під час бою на одній з ділянок фронту бійці втратили побратима. Вони відійшли від позиції, а його тіло залишилося там. Через кілька днів вони повернулися, щоб його забрати.

Нагадаємо також, що бійці ДПСУ розповіли про ближні бої в Новомихайлівці на Донеччині. За їхніми словами, іноді вони тривають на відстані 5-10 метрів.