"9 из 10": нардеп заявил, что в ВСУ есть проблемы с казино, военный ему ответил

По словам народного депутата Алексея Гончаренко, военные, вместо того, чтобы инвестировать заработанные деньги в жилье, проигрывают их в казино. Командир отделения 24-й ОШБ ВСУ "Айдар" Станислав Бунятов возразил, что такими проблемами страдают только "тыловые" военные от скуки.

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Народный депутат от фракции "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко заявил, что в украинской армии существуют серьезные проблемы с гэмблингом и беттингом — якобы 9 из 10 бойцов страдают зависимостью от азартных игр. Об этом нардеп написал в своем Telegram-канале.

"Из 10 солдат на передовой имеют проблемы с казино или беттингом. Деньги проигрываются. Потом берут кредиты. И так по кругу. Это проблема которая ПРЯМО СЕЙЧАС уничтожает моральное состояние военных. Но кроме этого она создает проблему и на ПОТОМ", — пишет Гончаренко.

Нардеп отметил, что деньги, проигранные в азартные игры, ведут к долгам и трудностям в будущем: "Человек пробыл год-два на передовой. Получал там условно от 60 до 150 тысяч гривен… Вместо того, чтобы купить жилье, инвестировать или просто отложить деньги — все проиграл".

Предлагаемые нардепом решения включают в себя запрет азартных игр для военнослужащих и активизацию программы "єОселя" для обеспечения жильем. Нардеп предложил стимулировать финансовую дисциплину через предоставление возможности инвестирования в жилье: "Это будет понятная, четкая и не коррупционная система… Потом вернулся в гражданскую жизнь и есть квартира — ее можно будет сдать и получать какие-то деньги каждый месяц и уже плюс."

Что говорят военные — надуманная проблема или реальная психологическая разрядка

Командир отделения 24-й ОШБ ВСУ "Айдар" Станислав Бунятов с позывным "Осман" заявил, что данные, которыми оперирует Гончаренко, являются недостоверными.

"У меня мужики служат в батальоне, а не клоуны," — заявил боец. "Не знаю откуда у этого идиота такая статистика, вот хоть убейте… НЕ ЗНАЮ".

При этом Бунятов не отрицает самого факта проблемы. По его словам, те, кто проигрывают зарплату в казино — это, как правило, военные, которые служат в тылу. Он убежден, что они это делают от скуки. При этом среди боевых подразделений такие случаи — редкость: "И только единичные случаи были с боевыми пацанами, которым мы быстро вправляли мозг, путем принудительного перечисления ЗП на карточку жены или матери".

Другого мнения придерживается командир отделения БПЛА в 59-й ОМПБр ВСУ Павел Петриченко. По его мнению, военнослужащие, которые уже третий год находятся вдали от своих семей, не имея возможности нормально отдохнуть и находящиеся в условиях постоянного стресса, являются психологически уязвимыми.

"Нередки случаи, когда игрозависимые военнослужащие тратят на игры все свое денежное обеспечение и берут микрокредиты, этим заводя себя и свои семьи в "долговую яму", или же сдают в ломбарды дроны и тепловизоры", — рассказал военный.

Петриченко считает, что игорный бизнес "пользуется такой уязвимостью умышленно направляя свою рекламу на военнослужащих". При этом, по его словам, в рекламе используется символика ВСУ, а сами онлайн-казино и "отбеливают" свою деятельность пожертвованиями на ВСУ.

Военный направил петицию, где изложил следующие требования:

Запрет азартных игр для военнослужащих во время военного положения. Запрет использования символики ВСУ в рекламе азартных игр. Запрет сотрудничества благотворительных фондов с участниками игорного рынка. Запрет принятия ломбардами дронов и другого оборудования двойного назначения. Обязательство интернет-провайдеров и мобильных операторов блокировать нелегальные казино.

По его словам, его петицию отклонили из-за несоответствий.

Что такое гэмблинг и беттинг

Гэмблинг включает в себя различные формы азартных развлечений, таких как казино, лотереи, игровые автоматы, а также наиболее популярную форму, которая содержит в себе все вышеперечисленные игры — онлайн-казино, где участники ставят деньги на случайный результат с целью выигрыша. По данным Нацбанка Украины, в 2023 году оборот игорного бизнеса составлял 12-15 млрд грн в месяц, что означает, что украинцы ежедневно тратили в онлайн-казино около 400 млн грн.

Зависимость от азартных игр называют лудоманией. В Украине действует Реестр лиц с ограниченным доступом к игорным заведениям и участием в азартных играх, известный как "Реестр лудоманов". По данным Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей (КРАИЛ) на начало 2024 года, за три года существования в перечень было включено 3871 человек.

По данным первого заместителя руководителя комитета Верховной Рады по финансам, налоговой и таможенной политике Ярослава Железняка, игорный бизнес за 2023 год уплатил более 10 млрд грн налогов. В то же время общий оборот игорного бизнеса вырос почти в 15 раз в год и достиг 207 млрд грн.

Напомним, служащий 1-й танковой бригады с позывным "Физрук" рассказал, что во время боя на одном из участков фронта бойцы потеряли побратима. Они отошли от позиции, а его тело осталось там. Через несколько дней они вернулись, чтобы его забрать.

Напомним также, что бойцы ГПСУ рассказали о ближних боях в Новомихайловке в Донецкой области. По их словам, иногда они продолжаются на расстоянии 5-10 метров.