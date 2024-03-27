Отблагодарил дождем: боец ВСУ рассказал, как забирали с поля боя тело побратима

После боя командир спросил бойцов, смогут ли они вернуться и забрать тело товарища. Никто не отказался.

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Во время боя на одном из участков фронта бойцы 1-й танковой бригады потеряли побратима. Они отошли от позиции, а его тело осталось там. Через несколько дней они вернулись, чтобы его забрать. Об этом рассказал боец бригады с позывным "Физрук".

По его словам, был бой, во время которого погиб один их товарищей, который был на передовой с начала полномасштабного вторжения. Украинские защитники отошли от тех позиций.

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"Самое тяжелое что было — это вытаскивать собрата. После боевого столкновения мы 4 дня не могли его забрать. Потом командир спросил, это не приказ был: "Сможете забрать?", — рассказывает "Физрук".

Бойцы даже не обсуждали этот вопрос, поскольку вернуть домой побратима было вопросом чести. Сложность была в том, что никто не запомнил, где именно осталось тело. Впрочем, защитники вернулись на поле боя и таки нашли, что искали. С риском для жизни они забрали тело. Уже когда добрались до точки эвакуации внезапно пошел дождь — его бойцы расценили как знак благодарности.

"Тяжело было вытаскивать, точка эвакуации была далеко. Потом был дождь — это была благодать. Пил ту воду дождевую, была и жажда, и усталость", — рассказал "Физрук".

Мужчина рассказал, что его старший сын тоже находится на фронте, он за него переживает и поддерживает.

Напомним, что боец ГПСУ рассказал о неожиданном вражеском штурме, поскольку оккупанты использовали технику без опознавательных знаков.

Ранее сообщалось, что бойцы ГПСУ рассказали о ближних боях в Новомихайловке в Донецкой области. По их словам иногда они продолжаются на расстоянии 5-10 метров.