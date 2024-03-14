Бежали в 10 метрах от вражеских позиций: бойцы ВСУ в Белогоровке "эвакуировались" под носом у россиян

Украинских защитников засыпало в тоннеле после того, как ВС РФ ударили по их позиции КАБами. Несмотря на это, они смогли выждать удобный момент и выбраться. Все это время им собратья бросали еду и БК.

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Из Белогоровки на Луганщине с позиций, которые находились прямо под носом оккупантов, смогли выйти целыми и невредимыми бойцы Сил обороны, которые там находились. Об этом в своем телеграмм-канале "Офицер+" сообщил лейтенант Вооруженных сил Украины с позывным "Алекс".

"Помните я рассказывал о ребятах в Белогоровке, которые сидели в подземелье просто под п**арами? Так вот, недавно провели мероприятия по выводу пацанов с той позиции, им нужно было пробежать в 10 метрах вдоль позиции противника. К счастью, всем удалось это сделать, все вышли без 200 и 300. Кстати, пока они там сидели, им стабильно подбрасывали еду и БК", — рассказал он.

Он добавил, что за прошедшие сутки ВС РФ в Белогоровке пытались штурмовать украинские позиции на участке одного бата. На штурм пошли 3 БМП с десантом. Одну БМП ВСУ подбили, остальные 2 начали убегать, сбросив десант. По ним отработали из артиллерии 155мм снарядами.

"На участке другого бата п**ары решили залететь на 9 баги, но вообще безуспешно, FPV-дроны просто топ. П**ары работают КАБами и "Солнцепеками", — написал "Алекс".

Как бойцы оказались под землей в Белогоровке

В районе Белогоровки разветвленная сеть подземных ходов, которые активно использовали бойцы ВСУ. В середине февраля ВС РФ авиационными бомбами обвалили сооружения одного из тоннелей, где находились 15 украинских защитников. Их засыпало. Оккупанты услышали, что они там и заставляли их сдаться в плен, но украинские защитники отказались.

Лишь каким-то чудом группе бойцов удалось сделать дырку и под дымами всем выйти на поверхность без потерь.

"Из воинов никто не дал заднюю, все боролись до последнего, постоянно выходили на радиосвязь, и когда появилась возможность выбраться — грамотно воспользовались. Честь вам, ребята", — написал тогда "Офицер+".

Напомним, что в Донецкой области в районе населенных пунктов Терны и Ямполовка после неудачного штурма позиций Сил обороны оккупанты решили сдаться в плен. Когда они отправились в направлении украинских позиций, их расстреляли свои же.

Ранее сообщалось, что россияне продвинулись по улице Перво майской в Первомайском и расширили свой контроль над Тоненьким Донецкой области.