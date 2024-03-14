ВС РФ продвинулись возле Авдеевки: где идут самые интенсивные бои (карта)

Россияне продвинулись по улице Первомайской в Первомайском и расширили свой контроль над Тоненьким Донецкой области, рассказали аналитики ISW.

Related video

Вооруженные силы Российской Федерации могли продвинуться в районе Авдеевки Донецкой области. Об этом сообщили аналитики Института изучения войны в ежедневном отчете за 13 марта.

"Российские войска недавно продвинулись на северо-запад и юго-запад от Авдеевки", — говорится в сообщении.

Согласно геолокационным кадрам от 12 марта, оккупанты наступали на восточную окраину села Бердычи. Кроме этого, другие фотографии свидетельствуют о том, что россияне продвинулись по улице Первомайской в Первомайском. По информации российских военкоров, ВС РФ якобы продолжают постепенное тактическое продвижение к центру населенного пункта.

12 марта милблогеры РФ отметили, что оккупанты якобы расширили свой контроль над Тоненьким и захватили новые позиции в лесных массивах между Орловкой и Тоненьким. 13 марта другой военкор отметил, что самые интенсивные бои продолжались между селами Бердычи и Тоненькое, тогда как другой российский источник отметил, что в этом районе боевые действия замедлились.

Украинские и российские источники рассказали о боях возле населенных пунктов Бердычи, Новобахмутовка, Орловка, Тоненькое, Первомайское.

Авдеевское направление

Ситуация на Авдеевском направлении: данные Генштаба ВСУ

По сообщению Генштаба ВСУ, по состоянию на 14 марта на Авдеевском направлении украинские бойцы отбили 20 российских атак в районах населенных пунктов Бердычи, Орловка, Тоненькое, Первомайское и Невельское Донецкой области.

Напомним, 13 марта в Третий ОШБр рассказали об уничтожении 500 российских оккупантов, до 20 вражеских бронированных машин и танков, ЗРК, артсистем, САУ, и автотехники.