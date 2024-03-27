Віддячив дощем: боєць ЗСУ розповів, як забирали з поля бою тіло побратима

Після бою командир запитав бійців, чи зможуть вони повернутися і забрати тіло товариша. Ніхто не відмовився.

Related video

Під час бою на одній з ділянок фронту бійці 1-ї танкової бригади втратили побратима. Вони відійшли від позиції, а його тіло залишилося там. За кілька днів вони повернулися, щоб його забрати. Про це розповів боєць бригади з позивним "Фізрук".

За його словами, був бій, під час якого загинув один їхніх товаришів, який був на передовій від початку повномасштабного вторгнення. Українські захисники відійшли від тих позицій.

Важливо

Бігли в 10 метрах від ворожих позицій: бійці ЗСУ в Білогорівці "евакуювалися" під носом у росіян

"Найтяжче що було — це витягувати побратима. Після бойового зіткнення ми 4 дні не могли його забрати. Потім командир спитав, це не наказ був: "Зможете забрати?", — розповідає "Фізрук".

Бійці навіть не обговорювали це питання, оскільки повернути додому побратима було питанням честі. Складність була в тому, що ніхто не запам'ятав, де саме лишилося тіло. Втім, захисники повернулися на поле бою і таки знайшли, що шукали. З ризиком для життя вони забрали тіло. Вже коли дісталися до точки евакуації раптово пішов дощ — його бійці розцінили як знак подяки.

"Тяжко було витягувати, точка евакуації була далеко. Потім був дощ — то була благодать. Пив ту воду дощову, була і спрага, і втома", — розповів "Фізрук".

Чоловік розповів, що його старший син теж перебуває на фронті, він за нього переживає і підтримує.

Нагадаємо, що боєць ДПСУ розповів про несподіваний ворожий штурм, оскільки окупанти використовували техніку без розпізнавальних знаків.

Раніше повідомлялося, що бійці ДПСУ розповіли про ближні бої в Новомихайлівці на Донеччині. За їхніми словами іноді вони тривають на відстані 5-10 метрів.