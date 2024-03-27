"Вообще хоронят": в Раде не поддержали поправку о демобилизации по желанию бойца, — нардеп

Нардеп Алексей Гончаренко сообщил, что было решено поддержать норму о демобилизации после 36 месяцев службы, но по решению президента Украины. Также рассматриваются другие варианты.

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Комитет по национальной безопасности Верховной Рады Украины отклонил поправку о демобилизации бойцов после 36 месяцев службы по собственному желанию. Об этом рассказал народный депутат Украины Алексей Гончаренко у себя в Telegram.

По его словам, Комитет поддержал поправку о демобилизации после 36 месяцев, но только по решению президента Украины.

"Демобилизация после 36 месяцев службы без дополнительных решений Ставки – отклонена. Это моя поправка. Я на ней настаивал. Но Комитет по национальной безопасности не поддержал. Пока Комитет поддержал правку Безуглой (народного депутата Марьяны Безуглой, — ред.) о демобилизации после 36 месяцев, но по решению Президента", — отметил Гончаренко.

По его словам, также нардепы над другими вариантами. К примеру, демобилизация после 36 месяцев службы, но 18 из них должны пройти на передовой. Также ищут новые варианты.

"Идею демобилизации вообще хоронят. Размышляют над вариантами – 36 месяцев, но 18, чтобы были на передовой и еще ищут варианты. Но глобально, как концепт – не хотят. Очень плохие новости", — заявил Гончаренко.

Гончаренко о демобилизации Фото: Скриншот

Напомним, Гончаренко также назвал дату, когда отпустят срочников. По его словам, 27 марта были утверждены графики и уже на следующей неделе начнется процесс демобилизации солдат срочной службы. Продлится он до конца весны.

Также сообщалось, что 21 марта Верховная Рада приняла законопроект 10313 о социальной защите военных и полицейских. Среди изменений — право на отпуск при рождении ребенка, запрет гендерной дискриминации, возможность увольнения для женщин, у которых больной ребенок.