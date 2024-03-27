Демобилизация в Украине: нардеп назвал дату, когда отпустят срочников

По словам Алексея Гончаренко, были утверждены графики и уже на следующей неделе начнется процесс демобилизации солдат срочной службы. Продлится он до конца весны.

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В ближайшее время в Украине начнется демобилизация срочников. Уже могли быть утверждены предварительные даты. Об этом написал народный депутат от политической фракции "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале.

По его словам, демобилизация срочников согласно утвержденным графикам в Вооруженных силах и Государственной специальной службе транспорта начнется на следующей неделе и продлится до конца весны.

"Начнется 2 апреля и завершится 31 мая. То есть в разных частях демобилизация срочников состоится в один из дней в этом промежутке", — написал Алексей Гончаренко.

Нардеп рассказал, когда в Украине начнется демобилизация срочников Фото: Скриншот

Это стало возможным благодаря специальному законопроекту, который еще 23 февраля поддержали в Верховной Раде. Принятое нардепами решение гласит, что лица не могут быть призваны на военную службу во время мобилизации в течение двенадцати месяцев со дня увольнения с военной службы в запас.

Уже 26 февраля президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о демобилизации солдат срочной службы, а 7 марта глава государства подписал соответствующий указ, который позволит срочникам освободиться от службы на определенный срок.

Согласно законодательству, речь о тех военнослужащих, срок службы которых истек во время военного положения и был продлен. Минобщин и территорий будет нести ответственность за перевозку срочников с соблюдением требований безопасности.

Напомним, 14 марта сообщалось, что уволенные в запас срочники будут иметь отсрочку от мобилизации на 12 месяцев. Народный депутат Александр Федиенко напомнил, что даже если мобилизационный возраст не уменьшат до 25 лет, уволенных в запас срочников все равно могут мобилизовать.