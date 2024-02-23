Демобилизация срочников: Рада поддержала законопроект (фото)
Согласно решению Верховной Рады Украины, лица не могут быть призваны на военную службу во время мобилизации в течение двенадцати месяцев со дня увольнения с военной службы в запас.
В пятницу, 23 февраля, Верховная Рада приняла за основу и в целом президентский законопроект №11035 о демобилизации срочников. Об этом сообщает нардеп от фракции "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко.
"В конечном виде в законопроект Зеленского включена моя норма из моего альтернативного законопроекта об отсрочке 12 месяцев", – отметил нардеп Алексей Гончаренко.
Теперь для демобилизации срочников нужно только решение президента.
Также это решение прокомментировал и нардеп от фракции "Голос" Ярослав Железняк.
"Парламент одобрил законопроект №11035 о срочниках. Сразу за основу и в целом. Даем право Президенту их уволить", — написал он.
Комитет Рады поддержал инициативу по демобилизации призывников
Накануне голосования сообщалось, что профильный комитет Рады поддержал инициативу по демобилизации призывников в Украине. Согласно предложению, призывники будут освобождены от военной службы на период в 12 месяцев, в течение которого их не могут вновь призвать. Об этом говорится в тексте решения Комитета.
"По результатам обсуждения Комитет принял решение рекомендовать Верховной Раде Украины включить законопроекты (№№ 11035, 11035-1) в повестку дня 11-й сессии Верховной Рады Украины. По результатам рассмотрения законопроекта (№ 11035) в первом чтении принять его за основу и в целом", — говорится в тексте.
Комитет поддержал предложения, включенные в документ, в котором также установлены определенные временные рамки, в течение которых срочники не подлежат призыву на военную службу.
"Такие лица не могут быть призваны на военную службу во время мобилизации в течение двенадцати месяцев со дня увольнения с военной службы в запас, если они не выразили желания продолжать военную службу", — отмечается в тексте.
Напомним, 22 февраля президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект о демобилизации срочников.
7 февраля Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно отдельных вопросов прохождения военной службы, мобилизации и воинского учета" (№10449). В текущей редакции законопроекта предлагалось проводить демобилизацию через 36 месяцев по решению Ставки.
Народные депутаты подали ко второму чтению нового закона об усилении мобилизации №10449 уже более 2,5 тысячи правок.