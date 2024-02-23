Демобілізація строковиків: Рада підтримала законопроєкт (фото)

Згідно з рішенням Верховної Ради України, особи не можуть бути призвані на військову службу під час мобілізації протягом дванадцяти місяців з дня звільнення з військової служби в запас.

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У п'ятницю, 23 лютого, Верховна Рада ухвалила за основу і в цілому президентський законопроєкт №11035 про демобілізацію строковиків. Про це повідомляє нардеп від фракції "Європейська солідарність" Олексій Гончаренко.

"У кінцевому вигляді до законопроєкту Зеленського включено мою норму з мого альтернативного законопроєкту щодо відтермінування 12 місяців", — зазначив нардеп Олексій Гончаренко.

Тепер для демобілізації строковиків потрібно тільки рішення президента.

Також це рішення прокоментував і нардеп від фракції "Голос" Ярослав Железняк.

"Парламент схвалив законопроєкт №11035 про строковиків. Одразу за основу і в цілому. Даємо право Президенту їх звільнити", — написав він.

Результат голосування за законопроєкт №11035

Комітет Ради підтримав ініціативу щодо демобілізації призовників

Напередодні голосування повідомлялося, що профільний комітет Ради підтримав ініціативу щодо демобілізації призовників в Україні. Згідно з пропозицією, призовники будуть звільнені від військової служби на період у 12 місяців, протягом якого їх не можуть знову призвати. Про це йдеться в тексті рішення Комітету.

"За результатами обговорення Комітет ухвалив рішення рекомендувати Верховній Раді України включити законопроекти (№№ 11035, 11035-1) до порядку денного 11-ї сесії Верховної Ради України. За результатами розгляду законопроєкту (№ 11035) у першому читанні ухвалити його за основу та в цілому", — ідеться в тексті.

Комітет підтримав пропозиції, включені до документа, в якому також встановлено певні часові рамки, протягом яких строковики не підлягають призову на військову службу.

"Такі особи не можуть бути призвані на військову службу під час мобілізації протягом дванадцяти місяців із дня звільнення з військової служби в запас, якщо вони не виявили бажання продовжувати військову службу", — зазначається в тексті.

Нагадаємо, 22 лютого президент України Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроєкт про демобілізацію строковиків.

7 лютого Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань проходження військової служби, мобілізації та військового обліку" (№10449). У поточній редакції законопроєкту пропонувалося проводити демобілізацію через 36 місяців за рішенням Ставки.

Народні депутати подали до другого читання нового закону про посилення мобілізації №10449 уже понад 2,5 тисячі правок.