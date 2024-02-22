Демобілізація строковиків: Зеленський вніс до Верховної Ради законопроєкт (фото)

У п'ятницю, 23 лютого, парламент може розглянути президентський законопроєкт про демобілізацію. У тексті документа не передбачені терміни процедури — вона відбуватиметься за указом президента.

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Президент України Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроєкт №11035 про демобілізацію строковиків, строк служби яких закінчився під час дії воєнного стану. Текст документу оприлюднений на сайті парламенту. Проєкт визначений Зеленським "як невідкладний".

Глава держави пропонує внести зміни до глави ХІІ "Прикінцеві положення" Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу" щодо строків строкової військової служби. Документ уже відправили на розгляд Комітету з нацбезпеки.

Фото: Верховна Рада

У тексті документа не передбачені терміни демобілізації. Вона відбуватиметься за указом президента.

"Військовослужбовці строкової служби, строк яких закінчився під час дії воєнного стану та військову службу яких продовжено понад встановлені строки звільняються з військової служби в запас у строки, визначені Указом Президента України", — йдеться в проєкті закону.

Варто зазначити, що спочатку на сайті парламенту оприлюднили проєкт закону, порівняльну таблицю та пояснювальну записку. Однак згодом відповідні документи видалили та залишили лише карточку законопроєкту №11035.

Фото: скриншот

Народний депутат Олексій Гончаренко у своєму Telegram-каналі повідомив, що документ народні депутати можуть розглянути вже у п'ятницю, 23 лютого.

Фото: скриншот

Нагадаємо, 7 лютого Верховна Рада ухвалила у першому читанні законопроєкт "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань проходження військової служби, мобілізації та військового обліку" (№10449). У поточній редакції законопроєкту пропонувалося проводити демобілізацію через 36 місяців за рішенням Ставки.

Народні депутати подали до другого читання нового закону про посилення мобілізації №10449 вже понад 2,5 тисячі правок.