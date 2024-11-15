Влаштували ритуал аборигенів: депутати Нової Зеландії зірвали засідання парламента (відео)

Депутатка, яка представляє корінне населення маорі, розірвала законопроєкт, проти якого виступають її однопартійці. До столиці Нової Зеландії рушили сотні людей, які протестують проти ухвалення документа.

Парламент Нової Зеландії ненадовго призупинив роботу після того, як представники корінного населення — маорі влаштували традиційний ритуал аборигенів — хаку, щоб зірвати голосування щодо законопроєкту, який має на меті переосмислити 184-річний договір між британцями та корінним народом маорі. Про це пише CNN.

Законопроєкт закріплює вужче тлумачення договору Вайтангі в законі. Закон Вайтангі був підписаний у 1840 році між британською короною та понад 500 вождями маорі. Він визначає, як обидві сторони домовилися управляти країною.

Ініціатори законопроєкту стверджують, що розширення прав та привілеїв маорі, яке відбувалось протягом минулих десятиліть, призвело до дискримінації некорінних громадян.

Проте багато маорі та їхніх прихильників вважають, що цей законопроєкт підриває права корінних народів країни, які становлять близько 20% від 5,3 мільйона населення.

Тому, коли парламентарі зібралися на попереднє голосування щодо законопроєкту, депутати від партії Te Pāti Māori встали і почали танцювати хаку — традиційний ритуал маорі, який поєднує в собі танець, спів і своєрідну міміку.

На відео видно, як депутатка партії маорі Хана-Раухіті Майпі-Кларк рве законопроєкт та починає виконувати традиційний ритуал аборигенів.

Після цього парламент Нової Зеландії ненадовго призупинив роботу, оскільки люди на галереї приєдналися до протесту, і їхні крики заглушили інших у залі засідань.

Крім того, сотні людей вирушили у дев'ятиденний марш з півночі Нової Зеландії до столиці країни Веллінгтона на знак протесту проти цього закону.

Вони прибудуть до Веллінгтона наступного вівторка, де, як очікується, десятки тисяч людей зберуться на великий мітинг.

Нагадаємо, 20 жовтня CNN повідомило, що аеропорт у Новій Зеландії ввів ліміт на довгі прощання.

12 листопада японський прем'єр заснув в парламенті під час свого переобрання.