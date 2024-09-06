На престол у Новій Зеландії зійшла нова королева з тату на обличчі: хто вона така (фото)
Нга Вай прагне гарантувати єдність між різними племенами маорі, які обрали її на престол за допомогою консультативної ради.
Маорі, корінний народ Нової Зеландії, тепер має нову королеву — 27-річну Нга Вай хоно і те по Пакі (Nga Wai hono i te po Paki). Після смерті своєї бабусі вона стала лише другою коронованою жінкою за часи існування монархії, тобто з 1858 року. Про це пише видання The Guardian.
Нга Вай прагне гарантувати єдність між різними племенами маорі, які обрали її на престол за допомогою консультативної ради Kiingitanga — групи з 12 старійшин. Після смерті батька, короля Тухейтіа Пуатау Те Вероверо VII, вона стала його наступницею.
Повідомляється, що покійний монарх мав слабке здоров'я протягом двох років й помер минулої п'ятниці після операції на серці.
Багато хто схвально та компліментарно відгукується про нову королеву Нової Зеландії. Зокрема, юристка Аннет Сайкс, яка в основному бореться за права корінних народів, каже: "Ми всі бачили, як вона росла. Дуже скромна, має жагу до знань й носить Моко Кауае (татуювання на підборідді). Королева веде нас у незвідані та бурхливі води, і вона збирається зробити це з честю".
Як королева маорі Нга Вай хоно і те по Пакі має більше представницьких обов'язків, але може втручатися у питання, пов’язані із захистом прав та культури народу. Це важливо, оскільки корінні жителі мають меншу тривалість життя, ніж інші новозеландці, а їхні діти часто залежать від державної підтримки.
Повідомляється, що жінка навчалася в Університеті Вайкато й здобула ступінь бакалавра мистецтв. Після коронації вона супроводжувала труну свого батька вниз по річці Вайкато на флотилії з чотирьох військових каное.
Нагадаємо, раніше Фокус писав, що новозеландська депутатка виконала традиційний виклик на бій у парламенті. Її дії викликали резонанс не лише серед колег, але й в інших країнах. Вона продемонструвала свою глибоку прихильність до племені маорі.
Крім того, у лютому 2021 року в Новій Зеландії лідера маорі вигнали із зали парламенту за відмову носити краватку. Равірі Вайтіті заявив, що примус його до західного дрес-коду — це порушення його прав і придушення культури корінних народів.