На престол в Новой Зеландии взошла новая королева с тату на лице: кто она такая (фото)

Нга Вай стремится гарантировать единство между разными племенами маори, которые избрали ее на престол с помощью консультативного совета.

Related video

Маори, коренной народ Новой Зеландии, теперь имеет новую королеву — 27-летнюю Нга Вай хоно и те по Паки (Nga Wai hono i te po Paki). После смерти своей бабушки она стала лишь второй коронованной женщиной за время существования монархии, то есть с 1858 года. Об этом пишет издание The Guardian.

Нга Вай стремится гарантировать единство между разными племенами маори, которые избрали ее на престол с помощью консультативного совета Kiingitanga — группы из 12 старейшин. После смерти отца, короля Тухейтиа Пуатау Те Вероверо VII, она стала его преемницей.

Сообщается, что покойный монарх имел слабое здоровье в течение двух лет и умер в прошлую пятницу после операции на сердце.

Многие позитивно отзываются о новой королеве Новой Зеландии. В частности, юрист Аннет Сайкс, которая в основном борется за права коренных народов, говорит: "Мы все видели, как она росла. Очень скромная, имеет жажду к знаниям и носит Моко Кауаэ (татуировка на подбородке). Королева ведет нас в неизведанные и бурные воды, и она собирается сделать это с честью".

27-летняя Нга Вай хоно и Те по Паки стала новой королевой Фото: Tupuora

Как королева маори Нга Вай хоно и те по Паки имеет больше представительских обязанностей, но может вмешиваться в вопросы, связанные с защитой прав и культуры народа. Это важно, поскольку коренные жители имеют меньшую продолжительность жизни, чем другие новозеландцы, а их дети часто зависят от государственной поддержки.

Сообщается, что женщина училась в Университете Вайкато и получила степень бакалавра искусств. После коронации она сопровождала гроб своего отца вниз по реке Вайкато на флотилии из четырех военных каноэ.

Напомним, ранее Фокус писал, что новозеландский депутат выполнила традиционный вызов на бой в парламенте. Ее действия вызвали резонанс не только среди коллег, но и в других странах. Она продемонстрировала свою глубокую приверженность к племени маори.

Кроме того, в феврале 2021 года в Новой Зеландии лидера маори выгнали из зала парламента за отказ носить галстук. Равири Вайтити заявил, что принуждение его к западному дресс-коду — это нарушение его прав и подавление культуры коренных народов.