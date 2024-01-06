Новозеландский депутат выполнила традиционный вызов на бой в парламенте (видео)

Самый молодой депутат, избранный в парламент Новой Зеландии за последние 170 лет, продемонстрировала свою глубокую приверженность к племени маори.

Related video

Хана-Раухити Майпи-Кларк, депутат парламента Новой Зеландии, исполнила традиционный танец маори в зале законодательного учреждения. В сервисе микроблогов Х распространили видео ее выступления.

Важно

Пернатый алкоголик. Самый толстый голубь в Новой Зеландии любит напиваться и греться на солнце (видео)

Ее действия вызвали резонанс не только среди коллег, но и в других странах. Она продемонстрировала свою глубокую приверженность к племени маори.

Таким образом 21-летняя депутат осудила позицию правительства, подчеркивая важность сохранения культурной идентичности коренного народа. Она также выразила свою глубокую связь с различными вопросами, которые обсуждаются в парламенте, включая тему здоровья, природных ресурсов, палаты маори и языковые права.

Издание Independent сообщило, что 21-летняя Хана-Раухити Майпи-Кларк впервые выступила в парламенте 12 декабря. Она является самым молодым депутатом, избранным в парламент Новой Зеландии за последние 170 лет, после Джеймса Стюарта-Уортли, который был избран в 1853 году в возрасте 20 лет и 7 месяцев.

Мейпи-Кларк была эмоциональной в зале парламента. В речи она сделала акцент на защите коренного населения страны: "Мы прибыли. Мы здесь. Мы плывем. Мы плаваем, как когда-то наши предки, по самому большому океану в мире".

Танец хака в Новой Зеландии

Танец хака — маорийский ритуал, который сочетает пение и своеобразную мимику. В Новой Зеландии эта традиция демонстрируется на общественных мероприятиях — свадьбах, похоронах, встречах почетных гостей.

Воины маори впервые начали исполнять танец сотни лет назад. Они накануне каждого боя с помощью устрашающих криков и телодвижений пытались запугать противника, демонстрируя ярость и экспрессию. Также бойцов можно было увидеть с выпученными глазами и высунутым языком.

В островной стране различных версий традиционного танца, есть даже армейское ее исполнение. Женская хака несколько спокойнее мужского варианта.

Напомним, в феврале 2021 года в Новой Зеландии лидера маори выгнали из зала парламента за отказ носить галстук. Равири Вайтити заявил, что принуждение его к западному дресс-коду — это нарушение его прав и подавление культуры коренных народов.