Пернатый алкоголик. Самый толстый голубь в Новой Зеландии любит напиваться и греться на солнце (видео)

Удивительно красивый голубь с переливающимся оперением имеет привычку "принять на грудь" и принимать солнечные ванны.

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Новозеландский Кереру — новозеландский плотоядный голубь, который известен своим невероятно красивым переливающимся оперением и пристрастием к алкоголю. Дело в том, что после трапезы птицы превращаются в "круглый шар", а затем греются на солнце, постепенно пьянея, пишет IFLScience.

На самом деле новозеландские плотоядные голуби вовсе не рыщут по лесам в поисках алкоголя, однако они неровно дышат к фруктам. В результате, как только им удается найти желаемое, они тут же наедаются. После этого птицы сидят на солнце с урожаем, полным органических веществ, который постепенно бродит, а птицы пьянеют.

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Ученые отмечают, что зоб является частью пищеварительной системы некоторых птиц, в частности он есть у всех голубей, в том числе и новозеландских Кереру. Столкнувшись с изобилием фруктов, Кереру наедаются, постепенно заполняя эластичный, расширяемый мешок — зоб. Эта анатомическая адаптация позволяет птицам съедать очень много за раз, а затем сохранять пишу, постепенно переваривая ее.

Однако в случае с Кереру все пошло не по плану. Проблема заключается в том, что птицы поедают фрукты, которые попадают в своего рода "отсек для хранения", когда он набит под завязку это придает голубям на короткое время удивительно круглый вид.

После трапезы птицы любят садиться на солнце и наслаждаться теплом, однако их "отсек для хранения" также нагревается, что заставляет фрукты в нем бродить, производя алкоголь. В результате новозеландские Кереру превращаются из просто круглых птицы, в самых пьяных круглых в птиц Новой Зеландии.

По словам менеджера Центра восстановления местных птиц в Фангареи Роберта Уэбба, они с коллегами наблюдали, как птицы то и дело приходили пьяными. К слову, наиболее смешная ситуация произошла здесь в 2010 году, когда люди охапками приносили в центр пьяных птиц, чтобы они немного пришли в себя.

Ученые отмечают, что Кереру не просто очень красивые забавные алкоголики, они также играют важную роль для ландшафта Новой Зеландии. Порой исследователи называют их "садовниками неба", так как они обладают достаточно большими клювами, чтобы поедать некоторые из самых больших фруктов с семенами, а затем распространять их.

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