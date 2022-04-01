Спасибо предкам. Ученые узнали, почему люди так сильно любят алкоголь

Как выяснили эксперты, пристрастие людей к алкогольным напиткам может быть унаследовано от обезьян, употребляющих фрукты с этанолом.

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В ходе своего недавнего исследования, проведенного учеными Нортриджей Кристиной Кэмпбелл и Викторией Уивер из Калифорнийского государственного университета, эксперты пытались понять причину любви людей выпивать, пишет CSUN Today.

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Они предположили, что склонность человека к употреблению алкоголя может корениться в пристрастии наших древних предков к употреблению фруктов, настолько спелых, что они начинали бродить и создавать этанол.

Ученые провели месяцы, изучая паукообразных обезьян в дикой природе на острове Барро Колорадо в Панаме, и обнаружили, что животные предпочитают фрукты, содержащие этанол — побочный продукт ферментации дрожжей в мякоти фруктов.

В ходе исследования ученые изучали паукообразных обезьян, добывающих фрукты. Они наблюдали, как животные проверяли фрукты на запах, прежде чем сделать свой выбор. Как только обезьяны выбирали себе еду, исследователи собирали все частично съеденные плоды, брошенные приматами, а затем измеряли содержание этанола. Так эксперты выяснили, что во всех плодах содержалось от 1% до 2% этанола.

Также приматологи собрали образцы мочи у обезьян, чтобы проверить их на наличие следов этанола, и обнаружили, что 5 из 6 образцов дали положительный результат.

[ + – ] о мнению экспертов обезьяны ели плоды с этанолом для получения калорий, которых в ферментированных фруктах было намного больше

По мнению экспертов обезьяны ели плоды с этанолом для получения калорий, которых в ферментированных фруктах было намного больше. А чем больше калорий, тем больше энергии. По словам Кэмпбелл, эта потребность в потреблении большого количества калорий, возможно, повлияла на решения предков человека при выборе того, какие фрукты есть.

"Предки человека предпочитали употреблять фрукты, насыщенные этанолом из-за того, что в них было больше калорий", — добавила Кэмпбелл.

Психоактивные эффекты этанола могут также привести к увеличению потребления и калорийности. По мнению приматологов, современное пристрастие к алкоголю, в свою очередь, может проистекать из этих наследственных связей между этанолом и пищевым вознаграждением.

"Это всего лишь одно исследование, поэтому нам необходимо провести их еще больше, но в нашей гипотезе, состоящей в том, что склонность людей к употреблению алкоголя унаследована от плодоядных приматов, поедающих природный этанол из спелых фруктов, есть доля правды"- заключили ученые.

Напомним, что ранее эксперты провели другое не менее интересное исследование, касающиеся алкоголя. Так они выяснили, что от употребления одного-двух бокалов пива или вина в день в мозгу происходит изменения, которые сопоставимы со старением на 2 года.