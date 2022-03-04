Употребление алкоголя уменьшает объем мозга, - исследование

Употребление от одного до двух бокалов пива или вина в день приводит к изменениям в мозге, которые сопоставимы со старением на 2 года. Чем больше алкоголя, тем выше риски для мозга.

В новом исследовании ученых и Университета штата Пенсильвания, США, говорится, что даже умеренное употребление алкоголя, например, одного или двух бокалов пива или вина в неделю, может быть губительным для мозга. Анализ данных более чем 36 тысяч взрослых показал, что употребление алкоголя связано с уменьшением общего объема мозга, сообщает SciTechDaily.

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"Предыдущие исследования показали, что чрезмерное употребление алкоголя может привести к уменьшению количества белого и серого вещества в мозге. Но наше исследование показывает, что даже умеренное употребление алкоголя грозит уменьшением объема мозга", — говорит автор исследования Гидеон Нэйв.

Ученые использовали медицинские данные более чем 36 тысяч взрослых британцев, чтобы провести свое исследование. В данных находилась информация об МРТ головного мозга, его объеме, о возрасте, физических характеристиках человека и даже о генетических особенностях.

После этого ученые провели опрос всех участников эксперимента, чтобы узнать о количестве алкоголя, который употребляют эти люди. Сопоставив все данные, ученые пришли к неутешительным результатам. Они обнаружили явную связь между употреблением алкоголя и уменьшением объема мозга.

Если человек пьет максимум один бокал пива или вина в день, то это не существенно влияет на объем мозга. Но если же он принимает алкоголь на уровне двух-трех бокалов вина или пива в день, то количество белого и серого вещества уменьшается.

[ + – ] "Чем больше вы пьете, тем хуже вы себе делаете", — говорят ученые Фото: NBC News

"Чем больше вы пьете, тем хуже вы себе делаете", — говорит Нэйв.

В то же время, ученые провели моделирование, чтобы узнать, как употребление алкоголя и изменения в мозге можно сопоставить со старением. Употребление от одного до двух бокалов пива или вина в день приводит к изменениям в мозге, которые сопоставимы со старением на 2 года.

В дальнейшем ученые хотят выяснить как влияет на мозг частота употребления алкоголя.

"В этом исследовании рассматривалось среднее потребление, но нам любопытно, что хуже: когда пьешь одну бутылку пива каждый день или же не пьешь целую неделю, а потом выпиваешь семь бутылок в выходные", — говорит Нэйв.

По словам ученых, их выводы могут побудить некоторых людей к тому, чтобы они все же или не употребляли алкоголь вообще, или же снизили его употребление к минимуму.

Напоминаем, что ученые обнаружили, что дневная норма сахара для взрослого человека содержится всего в двух бокалах вина.