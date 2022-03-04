Вживання алкоголю зменшує обсяг мозку, — дослідження

Вживання від одного до двох келихів пива або вина на день призводить до змін у мозку, які можна порівняти зі старінням на 2 роки. Що більше алкоголю, то вищі ризики для мозку.

У новому дослідженні вчених та Університету штату Пенсільванія, США, йдеться, що навіть помірне вживання алкоголю, наприклад, одного або двох келихів пива чи вина на тиждень, може бути згубним для мозку. Аналіз даних понад 36 тисяч дорослих показав, що вживання алкоголю пов'язане зі зменшенням загального обсягу мозку, повідомляє SciTechDaily.

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"Попередні дослідження показали, що надмірне вживання алкоголю може призвести до зменшення кількості білої та сірої речовини у мозку. Але наше дослідження показує, що навіть помірне вживання алкоголю загрожує зменшенням обсягу мозку", — каже автор дослідження Гідеон Нейв.

Учені використали медичні дані більш ніж 36 тисяч дорослих британців, щоб провести своє дослідження. У даних знаходилася інформація про МРТ головного мозку, його обсяг, про вік, фізичні характеристики людини і навіть про генетичні особливості.

Після цього вчені провели опитування всіх учасників експерименту, щоб дізнатися про кількість алкоголю, яку вживають ці люди. Зіставивши всі дані, учені дійшли невтішних результатів. Вони зафіксували очевидний зв'язок між вживанням алкоголю і зменшенням обсягу мозку.

Якщо людина п'є максимум один келих пива або вина на день, це не суттєво впливає на об'єм мозку. Але якщо ж вона вживає алкоголь на рівні двох-трьох келихів вина чи пива на день, то кількість білої та сірої речовини зменшується.

[ + – ] "Чим більше ви п'єте, тим гірше ви собі робите", — кажуть вчені Фото: NBC News

"Чим більше ви п'єте, тим гірше ви собі робите", — говорить Нейв.

У той же час учені провели моделювання, щоб дізнатися, як вживання алкоголю і зміни в мозку можна порівняти зі старінням. Вживання від одного до двох келихів пива або вина на день призводить до змін у мозку, які можна порівняти зі старінням на 2 роки.

Надалі вчені хочуть з'ясувати, як впливає на мозок частота вживання алкоголю.

"У цьому дослідженні розглядалося середнє споживання, але нам цікаво, що гірше: коли п'єш одну пляшку пива щодня або ж коли не п'єш цілий тиждень, а потім випиваєш сім пляшок у вихідні", — каже Нейв.

За словами вчених, їхні висновки можуть спонукати деяких людей до того, щоб вони все ж або не вживали алкоголь взагалі, або знизили його вживання до мінімуму.

Нагадуємо, що вчені виявили, що денна норма цукру для дорослої людини міститься лише в двох келихах вина.