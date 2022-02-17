Погладшати від вина. Вчені виявили денну норму цукру всього у двох келихах напою

Новий аналіз алкогольних напоїв показав, що дорослим можна отримати необхідну кількість цукру, якщо пити дві келихи вина на день.

Учені з некомерційної організації Alcohol Health Alliance у Великій Британії провели дослідження, у результаті якого з'ясували, що в деяких пляшках винах міститься до 59 г цукру, а це більше, ніж у солодкому пончику, повідомляє ВВС.

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Організація Alcohol Health Alliance займається у Великій Британії тим, що проводить дослідження для того, що попередити громадськість про шкоду тих чи інших алкогольних напоїв. У межах нового дослідження вчені обрали 30 пляшок червоного, білого, рожевого, фруктового й ігристого вина популярних брендів.

На жодній із пляшок вина виробник не вказав інформацію про харчову цінність продукту. Але цього не вимагає нинішнє законодавство Великобританії. Щодо кількості калорій, то ця інформація була присутня лише на 6 пляшках.

Основною метою дослідження було показати кількість калорій і цукру, що міститься у вині, адже вчені наполягають на зазначенні цих даних у Великій Британії. За даними Національної служби здоров'я цієї країни здоровому дорослому не рекомендується споживати більш ніж 30 г цукру на день. Цей цукор може входити до складу напоїв і їжі.

[ + – ] У результаті дослідження виявилося, що досягти денної норми споживання цукру можна випивши два невеликі келихи деяких вин Фото: trump-elections

У результаті дослідження виявилося, що досягти денної норми споживання цукру можна випивши дві невеликі келихи деяких вин. Також учені з'ясували, що менш міцні вина містять більше цукру, незважаючи на менший вміст алкоголю. У будь-якому разі, кажуть експерти, надмірне вживання вина може негативно вплинути на ваше здоров'я.

"Я вважаю, що споживачі повинні знати, скільки цукру вони вживають разом із вином. Адже на інших продуктах це вказують", — каже Ян Гілмор із Alcohol Health Alliance.

За словами Гілмора, незважаючи на результати дослідження, варто пам'ятати про те, що алкоголь сприяє ожирінню, а також його вживання пов'язують із розвитком деяких видів раку.

Нагадуємо, нове дослідження показало, що вживання червоного вина може знизити ризик зараження на COVID-19. Експерти розповіли, чи варто вірити цим висновкам.

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