Червоне вино рятує від COVID-19. Учені розповіли, чи варто вірити даним нового дослідження

Експерти проаналізували результати дослідження, у якому було знайдено зв'язок між ризиком заразитися коронавірусом та вживанням червоного вина.

Нове дослідження, опубліковане в журналі Frontiers in Nutrition, показало, що вживання червоного вина пов'язане зі зниженням ризику зараження COVID-19. Результати експерименту викликали ажіотаж у світових ЗМІ, але експерти рекомендують не поспішати із висновками, пише ScienceAlert.

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За словами епідеміолога з Університету Дікіна (державний університет Австралії) Хассана Валлі, опублікована стаття є чудовим прикладом того, чому багато досліджень про харчування та здоров'я – ненадійні.

"Обмеження, з якими стикаються більшість подібних досліджень, є причиною даних, що суперечать одне одному. В один момент нам повідомляють про користь того чи іншого продукту, а через день з'являється дослідження, що спростовує ці висновки", — говорить Валлі.

У недавньому дослідженні йшлося, що вживання 1-4 келихів червоного вина на тиждень пов'язане з 10-відсотковим зниженням ризику зараження COVID-19.

Також вживання 5 і більше келихів червоного вина на тиждень пов'язали зі зниженням ризику заразитися коронавірусом на 17%. Вживання білого вина та шампанського також чинило захисну дію, але ефект був нижчим.

А ось вживання пива пов'язали із збільшенням ризику зараження на 7-28%.

[ + – ] Вживання червоного вина може бути пов'язане із низьким ризиком зараження коронавірусом. Фото: Grape Things: Pexels

"Отримані результати суперечать попереднім дослідженням. Наприклад, вживання спиртних напоїв раніше пов'язували з підвищенням ризику заразитися коронавірусом. Також учені у Великій Британії заявляли, що вживання вина у великих дозах було пов'язане з великим ризиком заразитися", — наголошує епідеміолог.

Експерт пропонує докладніше розглянути висновки дослідження, щоб зрозуміти причини, через які варто скептичніше ставитися до подібних заяв.

"Перша і найбільш очевидна причина полягає в тому, що кореляція (статистичний взаємозв'язок) не є причинно-наслідковим зв'язком. Різниця полягає в тому, що в першому випадку кілька змінних пов'язані одне з одним, а в другому одна змінна викликає іншу", — наголошує експерт.

Аналіз проводився з урахуванням даних великого дослідження, у якому вчені відстежують здоров'я піддослідних з часом. По суті, аналіз включав простий пошук зв'язків між вживанням алкоголю та діагнозом COVID-19.

"Дані говорять нам про те, що вживання червоного вина якимось чином було пов'язане з низькою ймовірністю того, що у людей діагностували коронавірус. Не можна сказати, що вживання червоного вина було причиною зниження ризику зараження COVID-19", — пояснює експерт.

Виявлений взаємозв'язок міг відображати інші відмінності між любителями червоного вина та тими, хто заразився коронавірусом. Наприклад, на ситуацію також міг вплинути спосіб життя людей, які пили червоне вино, або їхнє багатство. У таких дослідженнях дуже складно встановити, що безпосередньо вплинуло результат.

"Дослідники спробували статистично скоригувати результати, щоб врахувати очевидні факти, що спотворюють, такі дані як вік, стать і рівень освіти. Але і цей тип коригування далеко не ідеальний", — підкреслює Хассан Валлі.

Також є два суттєві обмеження у даних, що стосуються моделей вживання алкоголю. Збір інформації про те, що люди п'ють чи їдять, явно ненадійний, каже Валлі.

Друга проблема полягає в тому, що дослідники зібрали дані про вживання алкоголю учасниками та екстраполювали їх на багато років уперед.

"Учені з'ясували характер вживання алкоголю на початку дослідження і припустили, що він не зміниться з часом", — додає епідеміолог.

Нарівні з носінням масок, вакцинацією та миттям рук, вживання червоного вина має надто незначний ефект, зазначає експерт.