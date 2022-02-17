Красное вино спасает от COVID-19. Ученые рассказали, стоит ли верить данным нового исследования

Эксперты проанализировали результаты исследования, в котором была найдена связь между риском заразиться коронавирусом и употреблением красного вина.

Новое исследование, опубликованное в журнале Frontiers in Nutrition, показало, что употребление красного вина связано со снижением риска заражения COVID-19. Результаты эксперимента вызвали ажиотаж в мировых СМИ, но эксперты рекомендуют не спешить с выводами, пишет ScienceAlert.

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По словам эпидемиолога из Университета Дикина (государственный университет Австралии) Хассана Валли, опубликованная статья является прекрасным примером того, почему многие исследования о питании и здоровье – ненадежны.

"Ограничения, с которыми сталкиваются большинство подобных исследований, являются причиной противоречащих друг другу данных. В один момент нам сообщают о пользе того или иного продукта, а через день появляется исследование, опровергающее эти выводы", – говорит Валли.

В недавнем исследовании говорилось, что употребление 1–4 бокалов красного вина в неделю связано с 10-процентным снижением риска заражения COVID-19.

Также употребление 5 и больше бокалов красного вина в неделю связали со снижением риска заразиться коронавирусом на 17%. Употребление белого вина и шампанского также оказывало защитное действие, но эффект был ниже.

А вот употребление пива связали с увеличением риска заражения на 7-28%.

[ + – ] Употребление красного вина может быть связано с низким риском заражения коронавирусом. Фото: Grape Things: Pexels

"Полученные результаты противоречат предыдущим исследованиям. Например, употребление спиртных напитков раньше связывали с повышением риска заразиться коронавирусом. Также ученые в Великобритании заявляли, что употребление вина в больших дозах было связано с большим риском заразиться", – подчеркивает эпидемиолог.

Эксперт предлагает более подробно рассмотреть выводы исследования, чтобы понять причины, по которым следует более скептически относиться к подобным заявлениям.

"Первая и наиболее очевидная причина заключается в том, что корреляция (статистическая взаимосвязь) не является причинно-следственной связью. Разница заключается в том, что в первом случае несколько переменных связаны друг с другом, а во втором – одна переменная вызывает другую", – подчеркивает эксперт.

Анализ проводился на основе данных большого лонгитюдного исследования, в котором ученые отслеживают здоровье испытуемых с течением времени. По сути, анализ включал простой поиск связей между употреблением алкоголя и диагнозом COVID-19.

"Данные говорят нам о том, что употребление красного вина каким-то образом было связано с низкой вероятностью того, что у людей был диагностирован коронавирус. Нельзя сказать, что употребление красного вина было причиной снижения риска заражения COVID-19", – объясняет эксперт.

Выявленная взаимосвязь могла отражать другие различия между любителями красного вина и теми, кто заразился коронавирусом. Например, на ситуацию также мог повлиять образ жизни людей, которые пили красное вино или их достаток. В подобных исследованиях очень трудно установить, что конкретно повлияло на результат.

"Исследователи попытались статистически скорректировать результаты, чтобы учесть очевидные искажающие факты, такие как возраст, пол и уровень образования. Но и этот тип корректировки далеко не идеален", – подчеркивает Хассан Валли.

Также есть два существенных ограничения в данных, касающихся моделей употребления алкоголя. Сбор информации о том, что люди пьют или едят, заведомо ненадежен, говорит Валли.

Вторая проблема заключается в том, что исследователи собрали данные об употреблении алкоголя участниками и экстраполировали их на много лет вперед.

"Ученые выяснили характер употребления алкоголя в самом начале исследования и предположили, что он не изменится с течением времени", – добавляет эпидемиолог.

Наравне с ношением масок, вакцинацией и мытьем рук, употребление красного вина имеет слишком незначительный эффект, отмечает эксперт.