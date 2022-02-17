Потолстеть от вина. Ученые обнаружили дневную норму сахара всего в двух бокалах напитка

Новый анализ алкогольных напитков показал, что взрослым можно получить необходимое количество сахара, если пить два бокала вина в день.

Ученые из некоммерческой организации Alcohol Health Alliance в Великобритании провели исследование в результате которого выяснили, что в некоторых бутылках винах содержится до 59 г сахара, а это больше, чем в сладком пончике, сообщает BBC.

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Организация Alcohol Health Alliance занимается в Великобритании тем, что проводит исследования для того, что предупредить общественность о вреде тех или иных алкогольных напитков. В рамках нового исследования, ученые выбрали 30 бутылок красного, белого, розового, фруктового и игристого вина популярных брендов.

Ни на одной из бутылок вина производитель не указал информацию о пищевой ценности продукта. Но этого и не требует нынешнее законодательство Великобритании. Что касается количества калорий, то эта информация присутствовала только на 6 бутылках.

Основной целью исследования было показать количество калорий и сахара, содержащегося в вине, ведь ученые настаивают на указании этих данных в Великобритании. По данным Национальной службы здоровья этой страны здоровому взрослому не рекомендуется потреблять более, чем 30 г сахара в день. Этот сахар может входить в состав напитков и пищи.

[ + – ] В результате исследования, оказалось, что достичь дневной нормы потребления сахара можно выпив два небольших бокала некоторых вин Фото: BBC

В результате исследования, оказалось, что достичь дневной нормы потребления сахара можно выпив два небольших бокала некоторых вин. Также ученые выяснили, что менее крепкие вина содержат больше сахара, несмотря на меньшее содержание алкоголя. В любом случае, говорят эксперты, чрезмерное употребление вина может негативно повлиять на ваше здоровье.

"Я считаю, что потребители должны знать, сколько сахара они употребляют вместе с вином. Ведь на других продуктах это указывают", — говорит Ян Гилмор из Alcohol Health Alliance.

По словам Гилмора, несмотря на результаты исследования, стоит помнить о том, что алкоголь способствует ожирению, а также его употребление связывают с развитием некоторых видов рака.

Напоминаем, новое исследование показало, что употребление красного вина может снизить риск заражения COVID-19. Эксперты рассказали, стоит ли верить этим выводам.

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