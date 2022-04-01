Дякуємо предкам. Учені дізналися, чому люди так сильно люблять алкоголь

Як з'ясували експерти, пристрасть людей до алкогольних напоїв може бути успадкована від мавп, які вживають фрукти з етанолом.

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У процесі свого нещодавнього дослідження, проведеного вченими Нортріджею Крістіною Кемпбелл і Вікторією Вівер із Каліфорнійського державного університету, експерти намагалися зрозуміти причину пристрасті людей до випивки, пише CSUN Today.

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Вони припустили, що схильність людини до вживання алкоголю може коренитися у пристрасті наших стародавніх предків до вживання фруктів, настільки стиглих, що вони починали бродити та створювати етанол.

Учені провели місяці, вивчаючи павукоподібних мавп у дикій природі на острові Барро Колорадо в Панамі, і з'ясували, що тварини віддають перевагу фруктам, що містять етанол — побічний продукт ферментації дріжджів у м'якоті фруктів.

У процесі дослідження вчені вивчали павукоподібних мавп, які видобувають фрукти. Вони спостерігали, як тварини перевіряли фрукти на запах, перш ніж зробити свій вибір. Щойно мавпи обирали собі їжу, дослідники збирали всі частково з'їдені плоди, кинуті приматами, та вимірювали вміст етанолу. Так, експерти з'ясували, що в усіх плодах містилося від 1% до 2% етанолу.

Також приматологи зібрали зразки сечі у мавп, щоб перевірити їх на наявність слідів етанолу, та з'ясували, що 5 із 6 зразків дали позитивний результат.

[ + – ] На думку експертів мавпи їли плоди з етанолом для отримання калорій, яких у ферментованих фруктах було набагато більше.

На думку експертів, мавпи їли плоди з етанолом для отримання калорій, яких у ферментованих фруктах було набагато більше. А що більше калорій, то більше енергії. За словами Кемпбелл, ця потреба у споживанні великої кількості калорій, можливо, вплинула на вирішення предків людини під час вибору того, які фрукти є.

"Батьки людини надавали перевагу фруктам, насиченим етанолом через те, що в них було більше калорій", — додала Кемпбелл.

Психоактивні ефекти етанолу можуть призвести до збільшення споживання і калорійності. На думку приматологів, сучасна пристрасть до алкоголю, зі свого боку, може виникати з цих спадкових зв'язків між етанолом і харчовою винагородою.

"Це всього лише одне дослідження, тому нам необхідно провести їх ще більше, але в нашій гіпотезі, яка полягає в тому, що схильність людей до вживання алкоголю успадкована від м'ясоїдних приматів, що поїдають природний етанол зі стиглих фруктів, є частка правди" — підсумували вчені.

Нагадаємо, що раніше експерти провели інше не менш цікаве дослідження щодо алкоголю. Так вони з'ясували, що від вживання одного-двох бокалів пива або вина на день у мозку відбувається зміни, які можна порівняти зі старінням на 2 роки.