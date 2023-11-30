Пернатий алкоголік. Найтовстіший голуб у Новій Зеландії любить напиватися і грітися на сонці (відео)

Напрочуд гарний голуб із переливчастим оперенням має звичку "прийняти на груди" і приймати сонячні ванни.

Related video

Новозеландський Кереру — новозеландський м'ясоїдний голуб, який відомий своїм неймовірно красивим оперенням, що переливається, і пристрастю до алкоголю. Річ у тім, що після трапези птахи перетворюються на "круглу кулю", а потім гріються на сонці, поступово п'яніючи, пише IFLScience.

Насправді новозеландські м'ясоїдні голуби зовсім не нишпорять лісами в пошуках алкоголю, проте вони нерівно дихають до фруктів. У результаті, щойно їм вдається знайти бажане, вони тут же наїдаються. Після цього птахи сидять на сонці з урожаєм, повним органічних речовин, який поступово бродить, а птахи п'яніють.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Науковці зазначають, що зоб є частиною травної системи деяких птахів, зокрема він є у всіх голубів, зокрема й новозеландських Кереру. Зіткнувшись з достатком фруктів, Кереру наїдаються, поступово заповнюючи еластичний мішок, що розширюється, — зоб. Ця анатомічна адаптація дозволяє птахам з'їдати дуже багато за раз, а потім зберігати зоб, поступово перетравлюючи його.

Однак у випадку з Кереру все пішло не за планом. Проблема полягає в тому, що птахи поїдають фрукти, які потрапляють у свого роду "відсік для зберігання", коли він набитий під зав'язку, це надає голубам на короткий час напрочуд круглого вигляду.

Після трапези птахи полюбляють сідати на сонце і насолоджуватися теплом, проте їхній "відсік для зберігання" також нагрівається, що змушує фрукти в ньому бродити, виробляючи алкоголь. У результаті новозеландські Кереру перетворюються з просто круглих птахів на найбільш п'яних круглих у птахів Нової Зеландії.

За словами менеджера Центру відновлення місцевих птахів у Фангареї Роберта Вебба, вони з колегами спостерігали, як птахи раз у раз приходили п'яними. До слова, найсмішніша ситуація сталася тут 2010 року, коли люди оберемками приносили до центру п'яних птахів, щоб вони трохи оговталися.

Вчені відзначають, що Кереру не просто дуже красиві кумедні алкоголіки, вони також відіграють важливу роль для ландшафту Нової Зеландії. Часом дослідники називають їх "садівниками неба", оскільки вони володіють досить великими дзьобами, щоб поїдати деякі з найбільших фруктів з насінням, а потім поширювати їх.

Раніше Фокус писав про те, що найсумніша слониха на Землі померла в неволі та на самоті.