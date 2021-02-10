В Новой Зеландии лидера маори выгнали из зала парламента за отказ носить галстук

Равири Вайтити заявил, что принуждение его к западному дресс-коду – это нарушение его прав и подавление культуры коренных народов

В новозеландском парламенте произошел скандал. Лидера маори удалили из зала парламента за отказ надеть "колониальную петлю", так Равири Вайтити назвал галстук. Об этом пишет NZ Herald.

Вместо галстука Равири надел таонга, кулон из зеленого камня, традиционное украшение маори, однако это оказалось проблемой. Спикер Тревор Маллард дважды препятствовал Равири Вайтити задавать вопросы в зале для обсуждения, настаивая на том, что депутаты могут задавать вопросы только в том случае, если они носят галстук.

Когда Вайтити продолжил свой вопрос после того, как его остановили во второй раз, Маллард приказал ему удалиться.

[ + – ] Равири Вайтити в зале парламента

"Дело в культурной самобытности, приятель", — сказал Вайтити, выходя из зала. Также он заявил, что принуждение его к западному дресс-коду было нарушением его прав и попыткой подавить культуру коренных народов.

Этот инцидент положил начало дебатам о колониализме в Новой Зеландии и вызвал возмущение во всем мире, вскоре хештег #no2tie стал популярным в Twitter.

Вайтити, беседуя с журналистами, отметил, что не удивлен подобным отношением, потому как с подобным унижением маори (коренной народ Новой Зеландии) сталкиваются на протяжении столетий.

"С маори не обращаются как с равными в их собственной стране, и коренные народы во всем мире подвергаются дискриминации из-за расизма, который удерживает наши народы на вторых ролях", — сказал он. Кроме этого Вайтити проигнорировал галстук неделей ранее и никаких проблем с этим не возникло, он выступал с трибуны и участвовал в обсуждении.

Премьер-министр Джасинда Ардерн прокомментировала сложившуюся ситуацию, сказав, что у нее нет однозначного мнения по поводу того, надо ли чтоб все в парламенте носили галстуки, или нет. "Для всех нас есть гораздо более важные вопросы", — сказал Ардерн.

[ + – ] Равири Вайтити приветствует Джасинду Ардерн

40-летний Вайтити, впервые стал депутатом на выборах в октябре прошлого года. Он выступает за права коренного народа Новой Зеландии, и кроме того, что он защищает свое право носить традиционное украшение маори, его лицо также покрыто татуировкой та-моко. Узоры моко и их расположение несут смысловую нагрузку, они помещают человека в генеалогическое древо своего племени и указывают на его статус.