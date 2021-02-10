У Новій Зеландії лідера маорі вигнали із зали парламенту за відмову носити краватку

Равірі Вайтіті заявив, що примус його до західного дрес-коду — це порушення його прав і придушення культури корінних народів.

У новозеландському парламенті стався скандал. Лідера маорі видалили із залу парламенту за відмову надіти "колоніальну петлю", так Равірі Вайтіті назвав краватку. Про це пише NZ Herald.

Замість краватки Равірі надів таонга, кулон із зеленого каменя, традиційна прикраса маорі, однак це виявилося проблемою. Спікер Тревор Маллард двічі перешкоджав Равірі Вайтіті ставити питання в залі для обговорення, наполягаючи на тому, що депутати можуть ставити питання тільки в тому випадку, якщо вони носять краватку.

Коли Вайтіті продовжив своє питання після того, як його зупинили вдруге, Маллард наказав йому піти.

[ + – ] Равірі Вайтіті в залі парламенту

"Справа в культурній самобутності, приятель", — сказав Вайтіті, виходячи із залу. Також він заявив, що примус його до західного дрес-коду було порушенням його прав і спробою придушити культуру корінних народів.

Цей інцидент поклав початок дебатів про колоніалізм у Новій Зеландії та викликав обурення в усьому світі, незабаром хештег #no2tie став популярним у Twitter.

Вайтіті, розмовляючи з журналістами, зазначив, що не здивований подібним ставленням, тому що з таким приниженням маорі (корінний народ Нової Зеландії) стикаються протягом століть.

"З маорі не звертаються як із рівними в їх власній країні, і корінні народи в усьому світі піддаються дискримінації через расизм, який утримує наші народи на других ролях", — сказав він. Крім цього Вайтіті проігнорував краватку тижнем раніше і ніяких проблемі з цим не виникло, він виступав із трибуни і брав участь в обговоренні.

Прем'єр-міністерка Джасінда Ардерн прокоментувала ситуацію, що склалася, сказавши, що у неї немає однозначної думки з приводу того, чи треба щоб усі в парламенті носили краватки, чи ні. "Для всіх нас є набагато важливіші питання", — сказав Ардерн.

[ + – ] Равірі Вайтіті вітає Джасінда Ардерн

40-річний Вайтіті, уперше став депутатом на виборах у жовтні минулого року. Він виступає за права корінного народу Нової Зеландії, і крім того, що він захищає своє право носити традиційну прикрасу маорі, його обличчя також покрите татуюванням та-моко. Візерунки моко та їх розташування несуть смислове навантаження, вони поміщають людину в генеалогічне древо свого племені і вказують на його статус.