Король маори Новой Зеландии умер после операции на сердце

Король Тухеитиа Паки имел множетсво проблем со здоровьем. Кроме болезни сердца, у него были рак и сахарный диабет.

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69-летний Тухеитиа Паки Те Фероферо VII, король маори Новой Зеландии, правивший 18 лет, скончался в больнице после операции на сердце всего через несколько дней празднования годовщины коронации, сообщает CNN.

Смерть монарха подтвердил его офис рано утром 30 августа.

"Король Тухеитиа Паки Те Фероферо VII мирно скончался… в присутствии своей жены Макау Арики и их детей Ватумоаны, Коротанги и Нгавай Хоно И Те По", — говорится в заявлении. Отмечается, что лечение пошло не так, как все надеялись.

Тухейтиа находился в больнице, восстанавливаясь после операции на сердце. В последние годы у него были серьезные проблемы со здлоровьем, включая рак и диабет.

"Смерть Киинги Тухеитиа — момент великой скорби для последователей Те Киингитанга, маоридома и всей нации", – подчеркнули в пресс-службе.

Положение монарха маори возникло в 1858 году во время движения, известного как Киингитанга, которое было направлено на укрепление сопротивления коренных народов колониализму. Монарх, считающийся вождем нескольких племен, не имеет судебной или юридической власти, но играет важную церемониальную роль. Тухеитиа сменил свою мать, Те Арикинуи Даме Те Атаирангикааху, после ее смерти в 2006 году.

После его восхождения на трон его жена Макау Арики была назначена покровительницей Лиги благосостояния женщин маори в 2007 году и организации общественного здравоохранения маори Te Kohao Health

Тухеитиа Паки на церемонии прощания со своей матерью Те Арикинуи Даме Те Атаирангикааху Фото: Getty

Король Великобритании Чарльз отреагировал на смерть Тухеитиа, которого, по его словам, он знал десятилетиями.

"Он был глубоко предан идее создания сильного будущего для маори и аотеароа Новой Зеландии, основанного на культуре, традициях и исцелении, что он осуществлял с мудростью и состраданием", — сказал он. В последний раз они встречались в Букингемском дворце в 2023 году и разговаривали по телефону в начале этого месяца.

Король Великобритании отреагировал на смерть Тухеитиа Паки

Бывший премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн описала Тухеитиа как "защитника маори, справедливости, правосудия и процветания".

"Вы неустанно трудились над формированием понимания и знания нашей общей истории и, таким образом, укрепляли Аотеароа".

В последние месяцы Тухеитиа координировал переговоры о национальном единстве маори в ответ на политику нового правоцентристского правительства. Дело в том, что сообщество маори, которое составляет почти пятую часть более чем 5-миллионного населения Новой Зеландии, часто сталкивается с дискриминацией, которая приводит к ухудшению состояния здоровья и образования и более высокому уровню тюремного заключения.

Правое правительство Новой Зеландии предложило распустить Управление здравоохранения маори страны, сократить использование языка маори и снять ограничения на продажу табачных изделий — шаг, который лидеры маори пытались осуществить, чтобы сократить высокие показатели курения в своей общине.

На прошлой неделе тысячи людей отправились в Туурангаваевае Мараэ на ежегодные празднования восхождения короля на трон, включая высокопоставленных лиц со всего Тихоокеанского региона. На политическом форуме ораторы маори ругали премьер-министра и других министров за различные части повестки дня правительства, включая законопроект, который переопределит место Договора Вайтанги в современной Новой Зеландии.

Место короля маори занимают племена центрального Северного острова, но пока не ясно, кто займет трон. Монарх маори не является наследственным по праву, поэтому его преемник будет назначен вождями племени в день похорон, которые, скорее всего, состоятся на следующей неделе.

"Ожидается, что Киинги Тухейтиа будет покоиться в Мараэ Турангаваевае в течение пяти дней, прежде чем его отвезут в последнее пристанище на горе Таупири", — сказал пресс-секретарь короля Рахуи Папа.

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