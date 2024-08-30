Король маорі Нової Зеландії помер після операції на серці

Король Тухеітіа Пакі мав багато проблем зі здоров'ям. Крім хвороби серця, у нього були рак і цукровий діабет.

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69-річний Тухеітіа Пакі Те Фероферо VII, король маорі Нової Зеландії, який правив 18 років, помер у лікарні після операції на серці всього через кілька днів святкування річниці коронації, повідомляє CNN.

Смерть монарха підтвердив його офіс рано вранці 30 серпня.

"Король Тухеітіа Пакі Те Фероферо VII мирно помер... у присутності своєї дружини Макау Аріки та їхніх дітей Ватумоани, Коротанги і Нгавай Хоно І Те По", — йдеться в заяві. Зазначається, що лікування пішло не так, як усі сподівалися.

Тухейтіа перебував у лікарні, відновлюючись після операції на серці. Останніми роками у нього були серйозні проблеми зі здоров'ям, включно з раком і діабетом.

"Смерть Кіінгі Тухеітіа — момент великої скорботи для послідовників Те Кіінгітанга, маорідома і всієї нації", — наголосили у пресслужбі.

Становище монарха маорі виникло 1858 року під час руху, відомого як Кіінгітанга, який був спрямований на зміцнення опору корінних народів колоніалізму. Монарх, якого вважають вождем кількох племен, не має судової або юридичної влади, але відіграє важливу церемоніальну роль. Тухеітіа змінив свою матір, Те Арікінуі Дамі Те Атаірангікааху, після її смерті 2006 року.

Після його сходження на трон його дружину Макау Арікі було призначено покровителькою Ліги добробуту жінок маорі 2007 року та організації громадської охорони здоров'я маорі Te Kohao Health.

Тухеітіа Пакі на церемонії прощання зі своєю матір'ю Те Арікінуї Дамі Те Атаірангікааху Фото: Getty

Король Великої Британії Чарльз відреагував на смерть Тухеітіа, якого, за його словами, він знав десятиліттями.

"Він був глибоко відданий ідеї створення сильного майбутнього для маорі та аотеароа Нової Зеландії, заснованого на культурі, традиціях і зціленні, що він здійснював з мудрістю і співчуттям", — сказав він. Востаннє вони зустрічалися в Букінгемському палаці 2023 року і розмовляли телефоном на початку цього місяця.

Король Великої Британії відреагував на смерть Тухеітіа Паки

Колишній прем'єр-міністр Нової Зеландії Джасінда Ардерн описала Тухеітіа як "захисника маорі, справедливості, правосуддя і процвітання".

"Ви невпинно працювали над формуванням розуміння і знання нашої спільної історії і, таким чином, зміцнювали Аотеароа".

Останніми місяцями Тухеітіа координував переговори про національну єдність маорі у відповідь на політику нового правоцентристського уряду. Річ у тім, що спільнота маорі, яка становить майже п'яту частину більш ніж 5-мільйонного населення Нової Зеландії, часто стикається з дискримінацією, що призводить до погіршення стану здоров'я та освіти і вищого рівня тюремного ув'язнення.

Правий уряд Нової Зеландії запропонував розпустити Управління охорони здоров'я маорі країни, скоротити використання мови маорі та зняти обмеження на продаж тютюнових виробів — крок, який лідери маорі намагалися здійснити, щоб скоротити високі показники паління у своїй громаді.

Минулого тижня тисячі людей вирушили в Туурангаваевае Марае на щорічні святкування сходження короля на трон, включно з високопоставленими особами з усього Тихоокеанського регіону. На політичному форумі оратори маорі лаяли прем'єр-міністра та інших міністрів за різні частини порядку денного уряду, включно з законопроектом, який перевизначить місце Договору Вайтангі в сучасній Новій Зеландії.

Місце короля маорі посідають племена центрального Північного острова, але поки не зрозуміло, хто займе трон. Монарх маорі не є спадкоємним за правом, тому його наступник буде призначений вождями племені в день похорону, який, найімовірніше, відбудеться наступного тижня.

"Очікується, що Кіінгі Тухейтіа буде спочивати в Марае Турангаваевае протягом п'яти днів, перш ніж його відвезуть до останнього притулку на горі Таупірі", — сказав прессекретар короля Рахуї Папа.

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