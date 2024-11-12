Відсутність напруги: японський прем'єр заснув в парламенті під час свого переобрання (відео)

За словами секретаря кабінету міністрів Японії, політик був допізна зайнятий роботою та приймав ліки у зв'язку з застудою.

Прем’єр-міністр Японії Сігеру Ісіба задрімав під час засідання парламенту, де голосували за його переобрання. Про це повідомляє Japan Times.

На відеозаписі видно, як голова японського уряду на короткий час заплющив очі під час пленарного засідання Палати представників, поки підраховувалися голоси.

"Прем'єр-міністр був надзвичайно зайнятий роботою до пізньої ночі, і, як я розумію, сьогодні він застудився і приймав ліки проти застуди", — прокоментував ситуацію головний секретар кабінету міністрів Йосімаса Хаясі, додавши, що, крім застуди, "жодних проблем зі здоров'ям у його немає".

Колишній лідер "Партії інновацій Японії" Нобуюкі Баба зазначив, що, хоча він вважає, що прем'єр, безумовно, втомився, його дії були "невідповідними".

"Ми проводили вибори, щоб визначити голову однієї з трьох гілок влади, тому я думаю, що було б недоречно відпочивати під час таких виборів", — сказав він.

Деякі законодавці розкритикували поведінку пана Сігеру Ісіба. Про це пише видання Independent

"Якщо він справді спав, це показує його явну відсутність напруги", — цитують анонімного парламентаря журналісти.

Сігеру Ісіба все ж переобрали на посаду прем'єр-міністра Японії. Про це повідомляє Kyodo News.

Видання зазначає, що жоден із кандидатів не набрав необхідних 233 голоси в Палаті представників. Однак після того, як Сігеру Ісіба отримав 221 голос, а його суперник Йосіхіко Ноду — 160, лідера "Ліберально-демократичної партії" (ЛДП) було оголошено переможцем.

Також він був обраний прем'єр-міністром у палаті радників. Тепер Сігеру Ісіба сформує новий Кабінет міністрів Японії.

Нагадаємо, в жовтні в Японії пройшов чемпіонат з розслаблення. Кожен з його учасників мав не рухатись протягом 90 хвилин.

Зазначимо, що в Японії придумали "ковдру для смартфона". Вона призначена для тих, хто любить проводити зиму в ліжку, читаючи новини або книги.