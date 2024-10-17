Переможця обрали за пульсом: в Японії пройшов чемпіонат із розслаблення (відео)

За словами журналістів, кожен з учасників мав не рухатися протягом 90 хвилин. Також не можна було засинати. Порушникам загрожувала дискваліфікація.

Related video

13 жовтня в неділю в Токіо пройшов чемпіонат із розслаблення. Про це пише видання Soranews24.

Зазначається, що кожен з учасників повинен був не рухатися протягом 90 хвилин. Примітно, що це вже другий чемпіонат, який було вирішено проводити щороку. У рамках змагання люди повинні не просто відпочивати, а робити це в тих костюмах, що відображають їхню професію.

Видання пише, що вихід на "ринг" оцінювався як за технічними, так і за художніми характеристиками. Так, команда суддів стежила за естетикою, а також вимірювала учасникам пульс. При цьому, як повідомляється, людям дозволяється використовувати реквізит.

За словами журналістів, цього року в конкурсі взяли участь 528 осіб. Їм не можна було засинати під час процесу. Одна дівчина навіть узяла морозиво і тримала його в руки, не рухаючись протягом півтори години.

У матеріалі йдеться, що тих, хто порушував правила, дискваліфікували. При чому в змаганні діє система з жовтими та червоними картками, як у футболі.

Раніше повідомлялося, що картини свині Пігкассо продали за понад 1,2 млн доларів. Свиню хотіли вбити, але її врятувала власниця притулку для тварин Джоанн Лефсон, яка пізніше і продала картини, намальовані Пігкассо.

Також Фокус писав, що британець знайшов рідкісну монету в полі через 20 років пошуків. Пол Кейпвелл відвідує одне й те саме поле вже понад 20 років і виявив кілька римських і середньовічних монет. Його нову рідкісну знахідку буде продано на аукціоні.