Победителя выбрали по пульсу: в Японии прошел чемпионат по расслаблению (видео)

По словам журналистов, каждый из участников должен был не двигаться в течение 90 минут. Также нельзя было засыпать. Нарушителям грозила дисквалификация.

Related video

13 октября в воскресенье в Токио прошел чемпионат по расслаблению. Об этом пишет издание Soranews24.

Отмечается, что каждый из участников должен был не двигаться в течение 90 минут. Примечательно, что это уже второй чемпионат, который было решено проводить каждый год. В рамках соревнования люди должны не просто отдыхать, а делать это в тех костюмах, отражающих их профессию.

Издание пишет, что выход на "ринг" оценивался как по техническим, так и по художественным характеристикам. Так, команда судей следила за эстетикой, а также измеряла участникам пульс. При этом, как сообщается, людям разрешается использовать реквизит.

По словам журналистов, в этом году в конкурсе приняли участие 528 человек. Им нельзя было засыпать во время процесса. Одна девушка даже взяла мороженое и держала его в руки, не двигаясь в течение полутора часов.

В материале говорится, что тех, кто нарушал правила, дисквалифицировали. При чем в соревновании действует система с желтыми и красными карточками, как в футболе.

Ранее сообщалось, что картины свиньи Пигкассо продали за более 1,2 млн долларов. Свинью хотели убить, но ее спасла владелица приюта для животных Джоанн Лефсон, которая позже и продала картины, нарисованные Пигкассо.

Также Фокус писал, что британец нашел редкую монету в поле спустя 20 лет поисков. Пол Кейпвелл посещает одно и то же поле уже более 20 лет и обнаружил несколько римских и средневековых монет. Его новая редкая находка будет продана на аукционе.