Япония запустила в космос разведывательный спутник нового поколения IGS-Radar 8 (видео)

Ранее Япония получала спутниковые данные от США, однако информация поступала с задержкой и по высокой стоимости — 10 тысяч долларов за один снимок. Это стало стимулом для вывода на орбиту собственного спутника.

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Японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA) совместно с Mitsubishi Heavy Industries успешно завершило запуск ракеты-носителя H-2F-48 с космодрома Танэгасима в префектуре Кагошима. Основной целью запуска был вывод на орбиту нового разведывательного спутника IGS-Radar 8, разработанного компанией Mitsubishi Electric (MELCO). Об этом 26 сентября сообщила пресс-служба компании Mitsubishi.

Этот спутник станет важной составляющей национальной системы безопасности Японии, расширяя возможности страны по сбору информации или военной деятельности в развивающихся странах, таких как Северная Корея и Китай.

В частности, аппарат будет предоставлять данные радиолокационной разведки, работая совместно с уже действующим на орбите оптическим спутником "IGS-Optical 8", запущенным в январе 2024 года.

Как отметили обозреватели "Милитарного", программа разработки японских спутниковых разведок началась в 1998 году после испытаний баллистических ракет Северной Кореи, что требует самостоятельного получения данных. До этого Япония имела возможность получить информацию, предоставляемую ресурсами Соединенных Штатов, однако высокая задержка и стоимость данных — до 10 тысяч долларов за изображение — стали стимулом для создания собственного спутника.

На данный момент на орбите находятся восемь японских спутников серии IGS, разделенных на две категории: оптические спутники (IGS-Optical) и спутники радиолокационного наблюдения (IGS-Radar). Первый запуск спутника такого типа был осуществлен в 2003 году.

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Напомним, 24 сентября японские истребители F-15 и F-35 23 сентября выпустили предупредительные ракеты по военному разведывательному самолету Ил-38 ВКС РФ, который нарушил воздушное пространство Японии. Инцидент произошел на фоне второго этапа совместных учений России и Китая.