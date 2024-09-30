Японія запустила в космос розвідувальний супутник нового покоління IGS-Radar 8 (відео)

Раніше Японія отримувала супутникові дані від США, однак інформація надходила із затримкою і за високою вартістю — 10 тисяч доларів за один знімок. Це стало стимулом для виведення на орбіту власного супутника.

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Японське агентство аерокосмічних досліджень (JAXA) спільно з Mitsubishi Heavy Industries успішно завершило запуск ракети-носія H-2F-48 з космодрому Танегасіма в префектурі Кагошима. Основною метою запуску було виведення на орбіту нового розвідувального супутника IGS-Radar 8, розробленого компанією Mitsubishi Electric (MELCO). Про це 26 вересня повідомила пресслужба компанії Mitsubishi.

Цей супутник стане важливою складовою національної системи безпеки Японії, розширюючи можливості країни зі збору інформації або військової діяльності в країнах, що розвиваються, таких як Північна Корея і Китай.

Зокрема, апарат надаватиме дані радіолокаційної розвідки, працюючи спільно з уже діючим на орбіті оптичним супутником "IGS-Optical 8", запущеним у січні 2024 року.

Як зазначили оглядачі "Мілітарного", програма розробки японських супутникових розвідок розпочалася 1998 року після випробувань балістичних ракет Північної Кореї, що вимагає самостійного отримання даних. До цього Японія мала змогу отримати інформацію, яку надавали ресурси Сполучених Штатів, однак висока затримка та вартість даних — до 10 тисяч доларів за зображення — стали стимулом для створення власного супутника.

Наразі на орбіті перебувають вісім японських супутників серії IGS, розділених на дві категорії: оптичні супутники (IGS-Optical) і супутники радіолокаційного спостереження (IGS-Radar). Перший запуск супутника такого типу було здійснено 2003 року.

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Нагадаємо, 24 вересня японські винищувачі F-15 і F-35 23 вересня випустили попереджувальні ракети по військовому розвідувальному літаку Іл-38 ВКС РФ, який порушив повітряний простір Японії. Інцидент стався на тлі другого етапу спільних навчань Росії та Китаю.