В Японії придумали "ковдру для смартфона": чому її прозвали такою, що "губить людей" (фото)

Власнику ковдри не потрібно навіть перевдягатись на ніч і зранку: варто застібнути або розстібнути ґудзик — і в ній буде зручно проводити час цілий день.

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В Японії подумали про тих, хто любить проводити зиму в ліжку, читаючи новини або книги. Для таких людей придумали "Ковдру для смартфона". Про новинку розповідає SoraNews24.

Ця ковдра настільки зручна, що її вже назвали "ковдрою, яка псує людей". Як тільки людина накриється нею, їй не захочеться нікуди йти та щось робити, окрім читання на телефоні.

Наразі купити можна дві версії ковдри. В одному з них не передбачені рукави.

Ковдра для смартфону

Інша ж версія передбачає ковдру "з рукавами".

Ковдра для смартфону Фото: soranews24.com

Чудовою особливістю ковдри є те, що в неї можна закутатись вдень, а потім плюхнутись в ліжко. Все, що потрібно зробити — розстебнути ґудзики ззаду, і всю ніч можна насолоджуватись затишком і теплом. Прокинувшись ранком, навіть не потрібно вставати з ліжка та одягатись — необхідно просто застебнути ґудзик на спині.

Нагадаємо, 12 жовтня стало відомо, що вчені дослідили гриби. З'ясувалось, що ці організми без мозку можуть демонструвати інтелект — ухвалювати рішення, розпізнавати форми та розв'язувати проблеми.

Зазначимо, що в неділю, 13 жовтня, в Токіо пройшов чемпіонат із розслаблення. За правилами, кожен з учасників мав не рухатися протягом 90 хвилин. Також не можна було засинати, інакше порушникам загрожувала дискваліфікація.