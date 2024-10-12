В Японії вчені виявили, що гриби здатні орієнтуватися в просторі і ухвалювати рішення

Дослідження вивчало, як гриби, що розкладають деревину, реагували на різні просторові розташування.

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В Японії вчені дослідили гриби і з'ясували, що ці організми без мозку можуть демонструвати інтелект — ухвалювати рішення, розпізнавати форми та вирішувати проблеми. Про це повідомляє Interesting Engineering.

"Ви були б здивовані тим, на що здатні гриби. У них є спогади, вони вчаться і можуть приймати рішення. Відверто кажучи, відмінності в тому, як вони вирішують проблеми порівняно з людьми, карколомні", — сказав один із дослідників Ю Фукасава з Університету Тохоку.

Дослідження вивчало, як гриби, що розкладають деревину, зокрема їхні міцеліальні мережі, реагували на різні просторові розташування дерев’яних блоків. Вчені розмістили блоки у двох конфігураціях: коло та хрест.

Якби гриби не мали здатності увалювати рішення, вони б рівномірно росли від центральної точки, незалежно від положення блоків. Однак те, що спостерігали дослідники, свідчить про більш складну поведінку.

У перехресній конфігурації гриби зосередили свій ріст у напрямку до чотирьох крайніх блоків. Ця стратегія, на думку вчених, гарантувала б, що гриби зможуть ефективно розширювати своє охоплення та збирати більше ресурсів.

Тим часом у колі гриби рівномірно поширилися по всіх блоках, але залишили центр кола недоторканим. Дослідники припустили, що гриби визнали відсутність переваг у зосередженні зростання на території, яка вже добре заселена, і замість цього оптимізували свої ресурси в іншому місці.

"У випадку грибів їхній "інтелект", здається, ґрунтується на їхній здатності обробляти інформацію про навколишнє середовище та ухвалювати рішення, які приносять користь організму в цілому. Наше розуміння таємничого світу грибів все ще обмежене. Про рослини і тварин ми знаємо набагато більше, ніж про гриби. Але це дослідження проливає світло на прихований інтелект цих організмів і те, як їхні процеси прийняття рішень впливають на ширші екосистеми", — визнав професор Фукасава.

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